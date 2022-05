Ce conţine „Ghidul de informare generală” pentru pastilele de iod, utile în caz de incident nuclear. Acestea vor fi distribuite prin farmacii

Farmaciile vor fi cele care vor distribui populaţiei pastilele de iod utile în caz de incident nuclear. Aşa a anunţat ieri Ministerul Sănătăţii, care a mai precizat că lista farmaciilor va fi publicată pe site-ul ministerului. În termen de şapte zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, care acum este în dezbatere publică, direcţiile de sănătate publică vor preda medicamentul pe baza unui proces-verbal către farmaciile din listă, în cantităţile decise de aceste direcţii. Odată cu medicamentul, farmaciile vor primi şi un ghid general conţinând toate informaţiile necesare despre condiţiile de administrare.

Reţetă eliberată de medicul de familie

Pacienţii care sunt eligibili vor putea ridica medicamentul din farmacia de proximitate în baza unei reţete eliberate de medicul de familie care va face acest lucru cu prima consultaţie acordată, inclusiv pentru consultaţiile programate. Pentru pacientul minor aflat în evidenţa proprie, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia, prescripţia medicală pe numele pacientului minor, se mai arată în proiectul pus în dezbatere publică.





Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 de miligrame comprimate, farmaciile pun la dispoziţia pacientului sau a aparţinătorului şi informaţiile privind modul de administrare. La ridicarea din farmacie, persoanele semnează acordul-tip al pacientului privind administrarea tratamentului cu medicamentul iodură de potasiu care se păstrează în farmacie împreună cu formularul original al prescripţiei medicale emisă de medicul de familie.





Medicamentul este contraindicat în caz de hipersensibilitate la iodură de potasiu sau la oricare dintre excipienţi; de dermatită herpetiformă sau vasculită.

Medicii de familie pot prescrie o singură dată comprimatele de iodură de potasiu pacienţilor eligibili aflaţi în evidenţa proprie precum şi pacienţilor eligibili care nu au medic de familie, utilizând formularul de reţetă simplă tip PRF. Persoanele care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie şi completează, în vederea obţinerii prescripţiei, o declaraţie-tip pe propria răspundere.

Şase luni, perioada de stocare în farmacii

În cazul pierderii prescripţiei medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripţie medicală.

Perioada maximă de stocare a medicamentului în farmacii este de 6 luni de la data recepţiei. La finalul perioadei de 6 luni, farmaciile predau către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cantităţile rămase în stoc, precum şi acordurile pacientului privind administrarea tratamentului şi prescripţiile pe baza cărora au eliberat medicamentul. Farmaciile au obligaţia raportării lunare a situaţiei distribuţiei comprimatelor către direcţiile de sănătate care vor monitoriza întregul proces.

Reprezentanţii breslei farmaciştilor sunt de acord cu distribuirea acestor comprimate prin intermediul unor farmacii.

Ce conţine Ghidul de informare generală

„Iodura de potasiu se va administra numai la indicaţiile autorităţilor şi doar în caz de eveniment sau incident nuclear!”, se specifică în Ghidul conţinut în anexele actului normativ. Autorităţile vor informa populaţia prin intermediul radioului, al televiziunii, mass-media sau al sirenelor de protecţie civilă.

Comprimatul cu iodură de potasiu de 65 de miligrame se administrează pe cale orală şi poate fi mestecat sau înghiţit. Pentru administrare la copii cu vârsta sub 6 ani, doza poate fi zdrobită şi amestecată cu lapte, suc de fructe, miere sau iaurt. În cazul administrării la sugari (cu vârsta sub 1 an), doza poate fi dizolvată în lapte, apă, suc de fructe, sau zdrobită şi amestecată cu lapte sau suc de fructe.

Medicamentul se administrează în doză unică astfel: adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: 2 comprimate – echivalent cu 100 de miligrame de iod; copii cu vârsta între 3-12 ani: 1 comprimat – echivalent cu 50 de miligrame de iod; copii cu vârsta între o lună şi 3 ani: o jumătate de comprimat – echivalent cu 25 de miligrame de iod; nou-născuţi (cu vârsta până la o lună): un sfert de comprimat – echivalent cu 12,5 miligrame de iod.

Iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiaţii, pentru a bloca în mod eficient absorbţia radioactivă.

În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbţia este blocată doar în proporţie de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbţia acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul radioactiv a fost absorbit deja de către glanda tiroidă.

Durata tratamentului este limitată la o doză unică care va fi administrată sub controlul autorităţilor competente. Această doză va oferi protecţie pentru o expunere de până la 24 de ore. În cazul continuării expunerii la radiaţii radioactive, poate fi necesară administrarea unei noi doze în decursul a două zile. Pentru copii sub 3 ani, farmaciile vor distribui un comprimat de iodură de potasiu de 65 de miligrame, urmând ca aparţinătorul minorului să dividă comprimatul în conformitate cu modul de administrare prevăzut în ghid.

Beneficiul potenţial al profilaxiei cu iod este cu atât mai mare cu cât vârsta este mai mică. Riscul de cancer tiroidian per unitate de doză de iod radioactiv este mai mare la făt, nou-născut şi sugar decât la adult.

Populaţia-ţintă pentru administrarea iodului este reprezentată de cei cu vârsta sub 40 de ani.

Grupe aflate la risc

Ghidul mai prevede câteva atenţionări speciale privitoare la anumite grupe de vârstă. Astfel, femeile gravide, cele care alăptează, nou-născuţii, sugarii şi copiii trebuie trataţi primii. În cazul administrării de iod la nou-născuţi este obligatorie urmărirea atentă a funcţiei tiroidiene.

La gravide, în cazul unui eveniment sau incident nuclear, utilizarea iodurii de potasiu în doza recomandată o perioadă scurtă de timp ca inhibitor tiroidian este necesară pentru păstrarea funcţiei tiroidiene a mamei şi, începând din al doilea trimestru de sarcină, a fătului.

Nu se administrează mai mult de două doze femeilor gravide. La gravidele cu hipertiroidism nu trebuie să se administreze iodură de potasiu datorită inhibiţiei tiroidei la făt. Iodura se elimină în lapte. Tratamentul mamelor care alăptează trebuie să fie cât mai scurt posibil, în general, nedepăşind două doze.

Efectele secundare ale administrării iodurii de potasiu sunt considerate rare şi afectează mai puţin de o persoană dintr-o mie. Reacţiile adverse pot fi sub formă de erupţii cutanate tranzitorii, edem – umflarea glandelor salivare, respiraţie şuierătoare, durere de cap, tulburări gastrointestinale; mărirea glandei tiroide cu sau fără dezvoltarea mixedemului, activitate crescută a glandei tiroide (pierderea în greutate, intoleranţă la căldură şi transpiraţie abundentă), inflamarea glandei tiroide (tiroidită).

Au fost raportate. de asemenea, boli autoimune (Graves şi Hashimoto), guşă nodulară toxică şi hipotiroidism indus de iod.