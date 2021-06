CCR a decis că este constituţională Legea privind instituirea stării de alertă

Ceea ce CCR a declarat marţi neconstituţional avea legătură că nu există termene rapide prevăzute în Legea 55/2020 pentru a putea fi atacate în contencios administrativ actele administrative, au adăugat sursele menţionate.

Pe 20 mai a fost amânată pronunţarea Curţii asupra a cinci dosare privind excepţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea 55/2020 care reglementează instituirea stării de alertă.

Articolul 72 din Legea 55/2020, al cărui alineat 2 a fost declarat neconstituţional stipulează că:

„(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea şi combaterea unei pandemii COVID-19, dispoziţiile art. 2 lit. f) şi m), art. 4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) şi (6), art. 20 lit. c) şi d), art. 21 lit. c), art. 22 lit. c), art. 23 lit. c), art. 24 lit. c) şi art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile”.

Referitor la subiect, co-preşedintele AUR George Simion a declarat că este neconstituţională instituirea stării de alertă în baza Legii 55/2020. El şi-a exprimat convingerea că şi judecătorii CCR vor constata acelaşi lucru, deoarece situaţia sanitară nu ar mai impune această măsură.

„Credem că starea de alertă bazată pe Legea 55 este neconstituţională. Măsurile de relaxare aşa-spuse, din ultima perioadă, vin şi în urma acestui proces la CCR. S-au comis multe abuzuri, încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale românilor. Această stare de alertă nu a ajuns niciodată să fie votată în Parlamentul României şi fără control parlamentar nu a existat procedura de confirmare a stării de urgenţă. De aceea, mâine, la CCR, se va face dreptate”, a spus George Simion.

Liderul deputaţilor AUR a mai afirmat că starea de alertă este în vigoare „doar pentru a satisface anumite grupuri de interese din domeniul achiziţiilor medicale”.