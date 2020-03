Bilanţ COVID-19: Numărul cazurilor din România se apropie de 200

Cele 29 de persoane depistate luni au vârste cuprinse între 19 şi 63 de ani. Potrivit autorităţilor, starea de sănătate generală a pacienţilor este bună. În continuare, pe teritoriul României sunt 3.078 de persoane în carantină instituţionalizată.

Tânăra de 26 de ani din Hunedoara care a infectat cu coronavirus cel puţin 13 oameni şi a trimis în izolare alte peste 40 de persoane, după ce a ascuns faptul că s-a întors din Italia, a ajuns din nou în spital, la o zi după ce a fost externată. Situaţia femeii a stârnit noi controverse. Familia ei s-a plâns că este în stare gravă şi că nu beneficiază de sprijin din partea autorităţilor. Cadrele medicale susţin că acuzaţiile familiei sunt exagerate.

Reamintim că marţi, 10 martie, hunedoreanca a fost depistată pozitiv cu virusul COVID-19 şi a fost internată în Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş“ din Timişoara. Sâmbătă, 14 martie, după ce două testări epidemiologice consecutive i-au ieşit negativ, medicii au decis externarea sa. Duminică, în jurul orei 3.00 dimineaţa, tânăra a ajuns acasă, în Valea Jiului, unde trebuia să rămână în izolare încă 14 zile. Câteva ore mai târziu, mama fetei a sunat la 112, anunţând că fiica ei are probleme neurologice grave. La scurt timp, aparţinătorii fetei s-au plâns presei din Valea Jiului că sunt ignoraţi de autorităţi. „Am sunat la 112, dar ni s-a spus că în cazul ei trebuie să sunăm înapoi la spitalul din Timişoara şi nu au vrut s-o preia. Vă rog să ne credeţi că este foarte grav. Are dureri cumplite de spate şi nu ştim ce să mai facem. Nici nu putem s-o ducem noi cu maşina, că probabil iar încălcăm vreo interdicţie. Nu ştim ce să ne mai facem, iar ei îi este foarte, foarte rău“, a anunţat familia acesteia.

„A închis“ Neurologia din Petroşani

Situaţia pacientei a fost cu atât mai complicată, întrucât secţia de Neurologie din Petroşani a rămas închisă, după ce cadrele medicale au intrat în izolare, unele fiind infectate cu COVID-19 chiar de către tânără în perioada în care aceasta trebuia să stea în carantină, dar a ales să iasă din casă şi să meargă singură la spital.

După ce au fost îndeplinite formalităţile necesare, hunedoreanca a fost preluată de un echipaj al Ambulanţei şi adusă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva, unde a rămas internată la secţia de Boli Infecţioase, dar pentru a fi tratată de probleme neurologice. „S-au respectat procedurile în cazul tinerei aflate în izolare, astfel că pacienta şi aparţinătorii ei au trebuit să aştepte o oră-două. Acuzaţiile că s-a refuzat preluarea ei sunt exagerate, starea ei nefiind atât de gravă cum au prezentat-o“, a declarat un cadru medical. Fata ar suferi de hernie de disc şi necesită o intervenţie chrurgicală.

Peste 30 de persoane infectate de poliţistul internat la „Gerota”

Un alt campion la transmiterea noului coronavirus este fostul ofiţer MAI Lupu Nelu, internat la Spitalul „Dimitrie Gerota”, care a ascuns iniţial autorităţilor că a fost plecat în străinătate. Peste 30 de persoane au fost infectate până acum din cauza acestuia. „În acest moment sunt peste 30 de persoane pe care le avem, dar numărul contacţilor depăşeşte 120. E posibil ca numărul să crească, pentru că având în vedere că noi îi testăm ca şi contacţi, ei sunt asimptomatici la acest moment”, a spus Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. Din cauza minciunii fostului poliţist, comisarul-şef Lupu Nelu, nu doar că au fost infectate persoanele apropiate lui, fiul, nora, nepotul de 3 ani, dar şi multe alte persoane, precum cadre medicale de la „Dimitrie Gerota”. În plus, au fost închise trei instituţii: Spitalul MAI, cu toţi pacienţii şi cadrele medicale în el, ADP Sector 4, dar şi Primăria Capitalei, o angajată de acolo declarând că a călătorit împreună cu acesta în Israel. „Gestul nu poate fi catalogat decât ca total iresponsabil. Este exemplul clar a ceea ce nu trebuie să facem. Trebuie să conştientizăm că, chiar şi atunci când nu avem simptome sau doar forme uşoare, acţiunile noastre pot avea efecte necuantificabile. Putem să infectăm 3 sau 50 de persoane”, a precizat Adrian Marinescu, medic infecţionist la Spitalul „Matei Balş” din Capitală.

„Problema în acest caz a fost că acea persoană a minţit cu bună ştiinţă. Nu doar că a infectat un număr mare de persoane, dar a băgat un spital întreg în carantină. Fapte în mod categoric de dosar penal”, a declarat şi Alexandru Rafila, şeful Disciplinei de Microbiologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”. De altfel, procurorii au deschis un dosar penal pe numele fostului cadru MAI, dosarul acestuia fiind preluat joi de către Parchetul General.