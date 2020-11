Avertisment: încă 8 tipuri de măşti de protecţie sanitară neconforme. În total sunt 131 de măşti de protecţie neconforme

Cele 8 tipuri de măşti neconforme din cea mai recentă avertizare sunt:

1.

Numărul alertei: INFO/00143/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: Necunoscut Denumire: KN95 Respirator/FFP2 Tipul/numărul modelului: ZT-6088 cod de bare: 684000356947 Numărul lotului: Necunoscut Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul promovează un potenţial de protecţie împotriva particulelor (virale)dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism relevant (european)organism.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţăcerinţe şi, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător dacă nu sunt combinate cumăsuri suplimentare./Produsul nu este conform cu echipamentul individual de protecţieRegulament şi cu standardul european relevant EN 149. Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piaţă (De către: Distribuitor) Descriere: Mască albă de protecţie respiratorie pentru semi-faţă, cu menţiunea „KN95” şi EN 149: 2001 + A1: 2009 imprimată pe aceasta. Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o pungă transparentă din plastic.Codul de bare al produsului a fost lipit pe ambalaj. Ţara de origine: Necunoscut Alertă transmisă de: Letonia Tip de alertă: Altele

2

Numărul alertei: INFO/00144/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: Necunoscut Denumire: Disposable Protective Mask Tipul/numărul modelului: Necunoscut cod de bare: 5949096544027 Numărul lotului: 200300102 Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecţie de către un organism relevant.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149. Măsuri dispuse de autorităţile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piaţă Descriere: Mască de protecţie pentru filtrarea respiratorie la jumătatea feţei, cu 3 pliuri. Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă de plastic transparentă şi verde, cu fermoar care conţine 10 de bucăţi.Aceasta susţine conformitatea cu standardul EN 149 de pe cutie. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: România Tip de alertă: Altele

3

Numărul alertei: INFO/00145/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: BSPGUARD Denumire: Disposable face mask Tipul/numărul modelului: 1500 cod de bare: 5949072716202 Numărul lotului: 20200605 Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecţie de către un organism relevant.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149. Măsuri dispuse de autorităţile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piaţă Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feţei. Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie din carton alb şi verde care conţine 50 bucăţi.Pe ambalaj se scrie BFE > 95. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: România Tip de alertă: Altele

4

Numărul alertei: INFO/00146/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: Necunoscut Denumire: Disposable protective mask with 3 layers with 3 folds, with elastic Tipul/numărul modelului: Necunoscut cod de bare: 4895170326625 Numărul lotului: 202007 Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecţie de către un organism relevant.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149. Măsuri dispuse de autorităţile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piaţă Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feţei. Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat în cutii de carton, cu câte 50 unităţi în fiecare cutie.Pe ambalaj se scrie BFE > 95. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: România Tip de alertă: Altele

5

Numărul alertei: INFO/00147/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: #BacktoSchool Meli Melo Denumire: Disposable protective mask for children Tipul/numărul modelului: EO7TTNDMJCH — SET 10 cod de bare: 5948874801673 Numărul lotului: JAX-Y20-M05-D07 Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecţie de către un organism relevant.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149. Măsuri dispuse de autorităţile publice (către: Comerciant cu amănuntul): Retragerea produsului de pe piaţă Descriere: Mască protectoare de filtrare respiratorie la jumătatea feţei. Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă transparentă din plastic care conţine 10 de unităţi cu sistem de închidere cu bandă autoadezivă. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: România Tip de alertă: Altele

6

Numărul alertei: INFO/00148/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: HUATE Denumire: KN95 Respirator/FFP2 Tipul/numărul modelului: HT9210 cod de bare: Necunoscut Numărul lotului: Necunoscut Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul promovează un potenţial de protecţie împotriva particulelor (virale)dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism relevant (european)organism.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţăcerinţe şi, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător dacă nu sunt combinate cumăsuri suplimentare./Produsul nu este conform cu echipamentul individual de protecţieRegulament şi cu standardul european relevant EN 149. Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de pe piaţă (De către: Distribuitor) Descriere: Mască albă de protecţie respiratorie cu semi-faţă, cu menţiunile „KN95” şi „GB2626-2006” imprimate pe aceasta.Menţiunea standardului european „EN 149” este, de asemenea, tipărită pe produs. Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o pungă transparentă din plastic, amplasată într-o cutie albă din carton care conţine 50 de bucăţi.Pe ambalaj figurează menţiunea „EN 14683: 2019”, atât în partea stângă jos, cât şi în imaginea produsului. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: Letonia Tip de alertă: Altele

7

Numărul alertei: INFO/00149/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: Necunoscut Denumire: KN95 Protective Face Mask Tipul/numărul modelului: Necunoscut cod de bare: Necunoscut Numărul lotului: 2020-5 Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Produsul promovează un potenţial de protecţie împotriva particulelor (virale), dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism (european) relevant.În consecinţă, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerinţele de sănătate şi siguranţă şi, prin urmare, să nu fie protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie şi standardul european relevant EN 149. Măsuri dispuse de autorităţile publice (către: Importator): Import respins la frontieră Descriere: KN95 Măsura protectoare a grăsimilor (altele decât cele medicale) Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat în ambalaje din carton imprimate care conţin 50 de bucăţi.Ambalajul din carton este de culoare roşie, albă şi neagră. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: Irlanda Tip de alertă: Altele

8

Numărul alertei: A12/01572/20 Categorie: Echipamente de protecţie Produs: Mască de filtrare a particulelor Marcă: Necunoscut Denumire: KN95 mask Tipul/numărul modelului: tip grilaj cod de bare: Necunoscut Numărul lotului: Necunoscut Contrafăcut: NECUNOSCUT Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele Retenţia particulelor/filtrului materialului este insuficientă (valoare măsurată ≤ 61,5 % în testul de penetrare).În consecinţă, o cantitate excesivă de particule sau microorganisme ar putea trece prin măşti, crescând riscul de infectare în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecţie suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie. Măsuri luate de operatorii economici: Retragerea produsului de la utilizatorii finali (De către: Importator) Descriere: Mască albă de protecţie respiratorie pentru semi-faţă din categoria KN95.Produsul a fost, de asemenea, vândut online. Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie din carton alb şi verde, care conţine 20 bucăţi. Ţara de origine: Republica Populară Chineză Alertă transmisă de: Germania Tip de alertă: Grav

De astfel mnistrul de resort, Virgil Popescu a declarat miercuri că jumătate dintre măştile aflate pe piaţă nu protejează împotriva COVID-19, iar Ministerul Economiei va emite un ordin pentru a obliga comercianţii să precizeze acest lucru în cazul produselor neconforme.

Potrivit acestuia, ANPC a dat amenzi de 18 milioane de lei unor comercianţi care aveau la raft astfel de măşti neconforme.