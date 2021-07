Arafat, despre răniţii de la Petromidia: Ne-am implicat pentru că rolul DSU e să găsească locuri afară. Au fost operaţi şi sunt într-o stare stabilă

“Ne-am implicat pentru că rolul DSU, şi în protocolul nostru discutat cu Miniserul Sănătăţii, rolul nostru este să găsim locurile afară. DSU sprjină eforturile de a găsi locuri afară, mai ales că avem şi pârghii prin ataşaţii de interne ai MAI. Aşa că pentru cei de al Petromidia ataşatul nostru din Austria şi ataşatul nostru din Germania au început contactele cu mai multe spitale şi a răspuns spitalul Offenbach, cu cel mai pozitiv răspuns concret pentru că am avut şi din alte părţi, că mâine vă dăm răspuns sau vedem cum facem, dar spitalul Offenbach a răspuns da, primim, acceptăm ca plata să fie făcută de către compania angajatoare, motiv pentru care am mers mai departe pe procedură şi am făcut transferul”, a explicat Arafat.





Întrebat de ce medicii s-au opus acestui transfer, afirmând că pot trata în România aceşti pacienţi, şeful DSU a răspuns:





“Nu este vorba de a se opune. Există o procedură. Procedura spune dacă este bolnavul pe un pat de arşi în România, atunci da, nu se face neapărat hârtie ca să plătească statul tratamentul afară. Dacă medicul îşi declină competenţa, atunci pacientul când pleacă acoperirea costurilor de tratament afară se face de altcineva pentru că nu există formularul de la medicul respectiv. Pot să spun de Floreasca că medicul respectiv a avut un pacient pompier acum un an în stare foarte critică şi unde a zis că poate trata pacientul respectiv şi l-a tratat şi pacientul a plecat pe picioarele lui. Aici a fost dorinţa mai multor din anturajul pacienţilor ca pacienţii să plece afară. Şi atunci medicul nu că s-a opus, dar a zis că el nu poate semna hârtia prin care să spună că aceşti pacienţi au nevoie să plece afară pentru a fi trataţi pe fondurile statului. Şi atunci compania angajatoare a zis că plăteşte acest tratament şi au plecat bolnavii afară fără nicio problemă”.





Arafat a mai precizat că cei doi răniţi de la Petromidia au fost operaţi şi sunt într-o stare stabilă.

Raed Arafat a fost întrebat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, cum s-a implicat în transferul în străinătate al pacienţilor răniţi de la Rafinăria Petromidia