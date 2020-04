Andrei Caramitru: „Pimen, securist şi înalt prea ierarh, e dus rapid cu elicopterul la Balş, deşi ni se spune că nu e în stare gravă“

Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, a postat un mesaj pe Facebook prin care face o paralelă între preoţii din Italia, care s-au infectat spovedind muribunzi, şi ÎPS Pimen, care, deşi nu e grav bolnav, a fost transferat la Bucureşti pentru a fi tratat la Matei Balş.

„In Italia, 100 de preoţi au murit de covid - in mare parte pentru ca au mers sa spovedească muribunzii. Un preot bătrân a cerut sa nu fie intubat ca sa scape un pacient mai tânăr, şi a murit.



In UK, primul ministru a stat şi lucrat cu simptome de covid, din izolare, pana a intrat in faza dura a bolii. Doar atunci a mers la spitalul public unde sunt tratati toţi. Printul Charles nu a fost nici măcar la spital când a fost confirmat, ca sa nu ocupe un pat.



La noi, Pimen, securist şi înalt prea ierarh, e dus rapid cu elicopterul la Balş deşi ni se spune ca NU e in stare gravă. Flutur a ocupat săptămâni rezerva VIP din spital deşi NU avea simptome grave. Asta in timp ce aproape 100 de oameni au murit deja in judeţul păstorit de ei. Inclusiv un brancardier – acasă“.