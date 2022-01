Ambulanţă donată Institutului „Matei Balş”. Director: În contextul valului 5, susţine efortul de a face faţă numărului de intervenţii

“Având în faţă ameninţarea unui nou val al pandemiei şi ştiind dificultăţile din sistemul medical public, am ales să ne implicăm încă o dată. Am avut discuţii cu conducerea Institutului ‘Matei Balş’, vârf de lance în lupta cu acest virus, fiind cel mai mare spital de boli infecţioase din România. Am aflat că la acest moment, cea mai mare nevoie a unităţii ar fi o ambulanţă”, a declarat preşedinta Fundaţiei Superbet, Augusta Dragic.







“În contextul valului cinci al pandemiei, pentru care ne pregătim, noua ambulanţă primită astăzi susţine efortul general de a face faţă numărului de internări şi intervenţii, care vor creşte de la o zi la alta, începând din a doua parte a lunii ianuarie, a apreciat Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balş”.





Costurile totale pentru achiziţia şi echiparea ambulanţei se ridică la aproape 125.000 de euro.