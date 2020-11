Visul lui Orban: „PSD trebuie să stea departe de putere 10 ani, dacă nu şi mai mult”. Ce spune despre o eventuală alianţă USR-PSD

„Această ipoteză (USR PLUS să facă majoritate cu PSD - n.r.) nu cred că este posibilă, pentru că ar fi împotriva voinţei exprimate de cetăţeni. De altfel, PSD astăzi nu are cu cine să facă majoritate, după părerea mea. Este într-o stare de izolare politică şi e normal să fie aşa. După ultimii 7 ani de guvernare, PSD este normal să fie în izolare politică pentru că trebuie să treacă cât mai departe de putere. La relele pe care le-a făcut României în aceşti 7 ani de zile, PSD trebuie să stea departe de putere o lungă perioadă de timp”, a declarat Ludovic Orban, la B1 TV, joi seară.

Orban a declarat că cei de la USR PLUS au greşit când au făcut alianţe cu social - democraţii în consiliile locale.

„Ştiu, au greşit, au greşit. Pentru că în momentul în care USR face orice înţelegere, în orice localitate, cu PSD, în momentul respectiv îşi pierd două treimi din votanţi, pentru că votanţii USR PLUS ca şi profil sunt mai degrabă votanţi..., chiar dacă USR PLUS nu e definit doctrinar, dar mai degrabă sunt votanţi de dreapta ca opţiune sunt votanţi anti-PSD, împotriva modului de a face politică PSD. Dacă USR ia vreo decizie de a face o înţelegere cu PSD, se sinucide”, a declarat Orban.

Premierul a adăugat că PNL a decis în Biroul Politic Naţional să nu facă vreo înţelegere post-electorală cu PSD, partid care ”trebuie să stea departe de putere 10 ani de zile”.

„Decizia de a nu face nicio înţelegere post-electorală cu PSD este decizia PNL pe care am luat-o clar, limpede, în Biroul Politic Naţional, o decizie unanimă. După părerea mea, PSD trebuie să stea departe de putere 10 ani de zile, dacă nu şi mai mult. Destul au făcut României în 30 de ani. Au blocat orice dezvoltare, ne-au stricat toate relaţiile, nu am putut să fructificăm avantajele prezenţei în UE, parteneriatului strategic cu SUA, prezenţei în NATO, nu am putut să valorificăm o mulţime de alte oportunităţi în această perioadă. PSD a ţinut România pe loc, mai mult decât atât a distrus în mare parte multe sisteme publice din România şi a blocat orice fel de reformă, de modernizare, fiind practic un partid al sărăciei care se simte bine acolo unde oamenii sunt săraci. Noi ne dorim ca niciun român să nu mai fie sărac. România trebuie să ofere o şansă fiecărui om”, a mai declarat Orban.