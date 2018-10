Viorica Dăncilă, despre votul din 2015, din Parlamentul European, în favoarea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex: „Românii se pot gândi“

„Este raportul domnului Antonio Panzeri. Acolo se spunea faptul că îndemna instituţiile să se gândească legat de căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Eu cred că românii se pot gândi. Categoric da (am citit raportul – n.r.). Citiţi-l bine şi o să vedeţi. V-am spus despre ce este vorba. Instituţiile şi statele membre să se gândească referitor la căsătoriile între persoanele de acest sex. Fiecare stat are dreptul să aibă o opinie şi am votat pentru deoarece aşa este democraţia", a declarat Viorica Dăncilă, la Focşani, potrivit Mediafax.

Printre altele, raportul arăta că “ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex într-un număr din ce în ce mai mare de ţări din lume (17, până acum); încurajează instituţiile UE şi statele membre să contribuie în continuare la reflecţiile asupra recunoaşterii căsătoriilor sau a uniunilor civile între persoane de acelaşi sex ca o chestiune politică, socială, şi legată de drepturile omului şi drepturile civile” şi “consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTI pot fi mai bine protejate dacă aceste persoane au acces la instituţii juridice precum concubinajul, parteneriatul civil sau căsătoria”.

Dăncilă şi PSD au votat şi pentru Raportul Estrella (Edite Estrella, Partidul Socialist Potlrtughez) privind „legalizarea reproducerii asistate pentru lesbiene“, „avort gratuit pentru adolescenţi fără stirea sau acordul părinţilor”, precum şi „educarea într-o viziunea pozitivă asupra homosexualităţii”.