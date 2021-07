Violeta Alexandru, atac la Cîţu: Cu declaraţii gen „PNL ia toate sectoarele mâine” nu convingem pe nimeni. Ne mai facem şi de râs

„Au început alegerile în organizaţiile de sector ale PNL Bucureşti. Partid important - multă energie mobilizată. La Sectorul 1, organizaţia PNL l-a ales deja Preşedinte pe Sebastian Burduja. Felicitări atât lui cât şi celorlalţi colegi aleşi în conducerea organizaţiei! Succes candidaţilor de la celelalte sectoare, preşedinţi şi membri ai Birourilor. Totul este despre întreaga echipă. Îmi cunosc colegii, îi cunosc personal pe cei mai mulţi dintre membrii filialelor noastre pentru că aşa funcţionez – într-un grup, mă uit şi la cei care nu au funcţii, la cei care ştiu, în primul rând, să ofere înainte de a avea pretenţii, la cei care nu uită să mulţumească când alţii au muncit pentru ei, la cei care nu le condiţionează libertatea de a alege. Aceşti oameni care îmi spun întotdeauna, sincer, care sunt adevăratele probleme, vor alege după cum simt ei că este mai bine.

Sunt foarte realistă. PNL Bucureşti are un potenţial extraordinar, are oameni foarte bine pregătiţi dar are în continuare şi multă treabă de făcut – în interior şi pentru bucureşteni. În toate sectoarele. Asta pentru că nu prea s-a făcut treabă serioasă prea mulţi ani, s-au preferat înţelegerile, cultivarea dependenţei de un anumit grup influent în locul competiţiei deschise, cu argumente. Fac un bine organizaţiei fiind corectă. Câştigarea alegerilor nu este un scop în sine, contează enorm să fii pregătit să faci faţă după alegeri”, a scris pe pagina sa de Facebook Violeta Alexandru.

Fostul ministru al Muncii i-a sugerat lui Florin Cîţu să mai iasă pe stradă să ia pulsul. „Da, sunt foarte exigentă şi, în acelaşi timp, nu sunt complexată: ştiu unde suntem buni (chiar mai buni, mai aplicaţi decât USR-PLUS) şi unde mai trebuie să muncim. Avem toate atuurile să aliniem candidaţi redutabili dar pentru asta trebuie să fim şi serioşi şi capabili de înţelegerea contextului în care activăm. Cu declaraţii teribiliste gen “PNL ia toate sectoarele mâine”, nu convingem pe nimeni. Ba ne mai facem şi de râs. Este specific celor care nu au fost în stradă să stea de vorbă cu bucureştenii să facă astfel de declaraţii triumfaliste, nerealiste. Este evident pentru oricine că, în actualul context politic bucureştean, o competiţie între PNL şi USR-PLUS fundamentată pe orgolii ar conduce la o nouă victorie a PSD. Ar fi o tragedie. Să nu uităm: PSD a falimentat Capitala, ne-a lăsat datorii care ne costă enorm astăzi. Doar coaliţia unită a putut scoate PSD de la butoane în Capitală. Am avut dreptate. Cu orgolii, anul trecut Bucureştiul rămânea cu PSD şi în Primăria Capitalei şi peste tot. Am uitat cum a fost? Eu, nu. După bătălie mulţi viteji se arată.

Anul trecut, am fost parte din decizia de a face cum este mai bine pentru bucureşteni. Îmi asum. Nu pot să îmi hrănesc eu orgoliul, să mă gândesc la cum să păcălesc colegii pentru a da eu bine, aruncând Capitala în ghearele PSD pentru încă 4 ani. Pentru că aici se ajungea fără maturitatea de a lucra împreună împotriva PSD. S-a văzut că s-au obţinut rezultate pentru PNL acolo unde partenerii noştri chiar s-au implicat pentru noi aşa cum şi noi am făcut-o pentru ei. Aici e simplu: ori eşti egoist, ori eşti superficial, ori vrei binele Capitalei”, a completat Violeta Alexandru.

Preşedinta PNL Bucureşti a explicat faptul că ea preferă munca în echipă: „Adevărul este că se vede că bucureştenii au sesizat faptul că PNL Bucureşti a început un proces de curăţare, de profesionalizare şi, cu rezerve, încă, au început să privească din nou către PNL. De unde mi-am dat seama că se vede? Din comparaţia rezultatelor PNL Bucureşti la alegerile din 2016 cu cele din 2020, creşterea fiind evidentă. M-am bucurat pentru fiecare vot în plus, a fost un vot muncit prin eforturile tuturor membrilor şi voluntarilor noştri. Mulţumesc încă o dată. Vă asigur că nu ne batem joc de niciun vot. Acesta este echipa câştigătoare, cea în care bucureştenii exigenţi au început să-şi recapete încrederea, cea care nu păcăleşte şi care ştie ce are de făcut. Alternativa ar înseamna doar luptă pentru propriul scaun, pentru funcţii şi beneficii şi, la nevoie, veşnice scuze cum nu suntem noi de vină. Putem mai mult. După aceste alegeri interne, PNL Bucureşti trebuie să continue să crească şi să sprijine lideri care să fie recunoscuţi în comunitate. Am început această construcţie. Nu cred în proiectele tip one-man-show. Nu întâmplător investesc cât pot de mult în toţi colegii mei liberali din primăriile din Bucureşti. Scopul lor trebuie să fie acela de a fi ei cei mai buni. Dacă rezultatele lor se văd şi sunt apreciate de bucureşteni, nicio altă formaţiune parteneră nu va risca să se comporte orgolios ca să ajungem din nou în ghearele PSD. Dacă o face, sacrifică Bucureştiul şi va fi penalizată crunt. Să nu fim teribilişti nici unii nici alţii. Am fi pe spatele bucureştenilor”, a conchis Violeta Alexandru.