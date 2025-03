„Tesla este noua svastică”. Zeci de mii de persoane au manifestat împotriva rasismului în Franța. La Marsilia au fluturat steaguri palestiniene

Zeci de mii de persoane au defilat sâmbătă în Franţa împotriva rasismului şi a extremei drepte, o mobilizare îmbinând adesea sprijinul pentru Gaza şi adusă în centrul atenţiei în acest an de o controversă în jurul unui presupus afiş antisemit al stângii radicale.

Potrivit Ministerului de Interne, la manifestație au luat parte 90.000 de persoane, notează AFP, citată de Agerpres.

Guvernul de centru-dreapta este acuzat de stânga că face jocul extremei drepte, cu un discurs mai dur asupra imigraţiei.

Prim-ministrul francez François Bayrou a ameninţat printre altele că va „denunţa" acordul din 1968 care le acordă un statut special algerienilor în Franţa, fosta putere colonială, în ceea ce priveşte circulaţia, dreptul de şedere şi locurile de muncă, dacă Algeria nu îşi ia înapoi cetăţenii în situaţie ilegală.

Drapele palestiniene, la manifestația din Marsilia

La Marsilia, în sudul Franţei, aproximativ 3.300 de persoane conform poliţiei (10.000 potrivit sindicatului CGT) au defilat purtând pancarte pe care se putea citi „împotriva islamofobiei de stat" şi „Tesla is the new swastika", fluturând drapele palestiniene.

Și la Strasbourg, în estul Franţei, au fost manifestații. Marc Pereira, 37 de ani, un grădinar, „a venit să spună nu rasismului ambiant".

„Jos statul, poliţiştii şi fasciştii”

În capitala Franței, Paris, peste 20.000 de persoane au defilat cu o oarecare tensiune la sfârşitul manifestaţiei, două persoane fiind arestate şi trei rănite.

Un jurnalist a fost lovit în cap cu bastonul de către un poliţist, iar prefectul poliţiei, Laurent Nunez, a anunţat că va sesiza procuratura împotriva tuturor sloganurilor „care intră sub incidenţa legii penale", în contextul în care s-a scandat „Jos statul, poliţiştii şi fasciştii”.

„America alunecă spre fascism. Avem nevoie de asemenea manifestaţii în SUA", a pledat Ann, o americancă de 55 de ani, care nu a vrut să-şi dea numele de familie.

„Îndrăznesc să sper că politicile urmate de extrema dreapta americană îi vor face pe oameni să gândească", a afirmat la Rennes, în vestul Franţei, Nicole Kiil-Nielsen, 75 de ani.

Controversa din jurul partidului stângii radicale La France Insoumise (LFI) a pornit de la o imagine care semăna cu anumite afişe antisemite din anii 1930 şi din Germania nazistă, arătând faţa lui Cyril Hanouna, un prezentator apropiat miliardarului conservator Vincent Bolloré, şi evreu de origine tunisiană. LFI şi-a retras rapid imaginea, iar unii responsabili ai partidului au recunoscut o „greşeală".

Cu toate acestea, liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, care şi-a oferit sâmbătă o baie de mulţime la Marsilia, a refuzat orice mea culpa, acuzând presa că face jocul extremei drepte.