Victor Ponta: „Dacă o pui pe Olguţa Vasilescu şef de campanie, de ce te miri că ai luat scorul lui Vadim Tudor?“ Ce spune despre Ciolacu la şefia PSD

„Cred că nici Tăriceanu sau Firea nu îl băteau pe Iohannis în turul doi, dar sigur nu luau acest scor, luau mult mai mult. Dar dacă o pui pe Olguţa Vasilescu şef de campanie, de ce te miri că ai luat scorul lui Vadim Tudor?”, a declarat Victor Ponta luni seară, la TVR.

Fostul premier consideră că în acest moment Viorica Dăncilă a pierdut tot din punct de vedere politic. „Doamna Dăncilă a greşit grav, a pierdut tot”, a completat Ponta.

Referitor la Ciolacu, Ponta a precizat: „E mai structurat la minte. Nu spun eu dacă e o variantă bună sau nu, e treaba lor. PSD are nevoie de lidership. În al doilea rând, are nevoie împreună cu noi, cei de la PRO România, să înţelegem ce se întâmplă în Diaspora. Şi eu am luat bătaie în Diaspora, dar nu aşa. Dacă iei 7% înseamnă că ai o problemă socială acolo. Apoi, trei sferturi din primarii PSD o să plece la PNL, că aşa sunt învăţaţi, banii vin de la MDRAP”.