USR vine cu noi condiţii pentru a vota Guvernul Orban. Ce solicitări de ultim moment are partidul lui Barna

„Constatând lipsa de voinţă politică pentru declanşarea rapidă a unor alegeri anticipate, Alianţa USR PLUS reiterează posibilitatea de a acorda votul de învestitură unui guvern minoritar de tranziţie, dar numai cu îndeplinirea anumitor condiţii. Îndeplinirea acestor condiţii, până la votul de învestitură, ar constitui o minimă dovadă de bună credinţă privind direcţia României în perioada următoare”, se arată într-un comunicat al USR.

„Am sperat până în ultima clipă că domnul preşedinte Iohannis va înţelege cât de important este ca PSD să nu mai primească încă o şansă, obţinând răgazul să se refacă. Am sperat că ne vom mobiliza rapid pentru declanşarea anticipatelor, astfel încât să putem face reformele profunde de care România are nevoie, să nu repetăm scenariul din 2016, iar PSD să nu mai revină la guvernare pentru 10 ani de acum înainte. Domnul preşedinte a decis altceva. Prin urmare, noi ne reafirmăm intenţia de a vota un guvern de tranziţie cu îndeplinirea câtorva condiţii clare, începând cu alegerea primarilor în două tururi”, a declarat Dan Barna, preşedintele USR şi candidatul USR PLUS la prezidenţiale.

„Cerem preşedintelui Iohannis şi premierului desemnat Orban ca în procesul de formare a majorităţii necesare învestirii guvernului să includă şi condiţiile USR PLUS. Altfel, USR nu va da votul de învestitură în Parlament. Toate condiţiile noastre pot fi îndeplinite de Parlament într-o zi de muncă. Dacă există o majoritate, atunci aceste proiecte vor trece. Dacă nu există, atunci guvernul Orban va fi mereu prizonierul partidelor pesediste din Parlament. Un guvern prizonier al pesedismului nu va fi nici mai bun nici mai folositor oamenilor decât un cabinet pesedist cu acte in regula”, a completat Dan Barna.

Pachetul legislativ trebuie să vizeze următoarele modificări:





Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi - esenţială pentru legitimitatea aleşilor locali şi recuperarea democraţiei la nivel local.





Adoptarea iniţiativei “Fără Penali în Funcţii Publice” pentru care au semnat peste un milion de români.

Desfiinţarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din închisori peste 20.000 de infractori, dintre care mulţi au comis noi fapte de violenţă.





Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziţia de comisar european ce revine României.

„Celelalte obiective legate de cuprinsul mandatului noului Guvern vor fi discutate cu premierul desemnat. De asemenea, pentru ca parlamentarii USR să-şi dea votul guvernului de tranziţie este nevoie ca din echipa guvernamentală să nu facă parte persoane fără pregătire, persoane cu probleme de integritate sau susţinători ai USL-ului de tristă amintire. România are nevoie de reforme reale şi profunde, nu doar de mimarea acestora şi de schimbarea unor baroni locali cu alţi baroni locali”, se mai arată în comunciatul USR.