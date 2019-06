USR: PSD-ALDE boicotează declaraţia de susţinere a guvernului Maiei Sandu. Puterea a absentat de două ori la şedinţe

Deputatul PNL Matei Dobrovie a acuzat miercuri PSD-ALDE că „îşi bat joc” de Republica Moldova prin absenţa de la şedinţele comisiilor reunite. Dobrovie mai reclamă că ieri după ce nu s-a făcut cvorum, Tăriceanu ar fi propus ca şedinţa să se facă miercuri de la ora 9.00, când „evident n-a mai venit nici el nici reprezentanţii PSD şi ALDE”.

„PSD-ALDE îşi bat din nou joc de Republica Moldova. Ieri Comisiile reunite pentru politică externă de la Camera Deputaţilor şi de la Senat trebuiau să dezbată şi să adopte o «Declaraţie de susţinerea noului guvern Maia Sandu de la Chişinău şi angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova». Nu mai discut despre faptul că reacţia legislativului de la Bucureşti este deja foarte tardivă, având în vedere ultimele evoluţii de la Chişinău, ci despre continuarea susţinerii tacite a lui Plahotniuc de către PSD-ALDE. Preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a venit ieri la comisii şi s-a plâns că Bucureştiul nu a contat în ecuaţia tranziţiei de la Chişinău, nu a fost consultat deloc, că alţii au făcut jocurile. Ieri nu a fost cvorum pentru şedinţă, iar Tăriceanu a propus să facem şedinţă azi la ora 9 când, evident, n-a mai venit. Nici el, nici reprezentanţii PSD şi ALDE, astfel încât şedinţa a fost din nou amânată pentru săptămâna viitoare, ultima din această sesiune parlamentară”, scrie liberalul pe Facebook.

Dobrovie mai acuză PSD-ALDE că susţin „pe ascuns” regimul Plahotniuc şi că dau dovată de „curată ipocrizie şi bătaie de joc fără margini”.

O reacţie similară a avut şi senatorul USR Radu Mihail, care a spus despre absenţa membrilor PSD şi ALDE de la sedinţă că reprezintă un „boicot” la adresa Republicii Moldova. Totodată, acesta critică şi reacţia lui Călin-Popescu Tăriceanu, care ar fi făcut „o întreagă teorie despre cum România nu este capabilă să fie un actor important în Republica Moldova”.







„PSD si ALDE au boicotat aceasta initiativa a USR de a avea o declaratie clara si ferma despre situatia din Republic Moldova, propunere pe care am facut-o acum mai bine de o saptamana. Faptul ca au boicotat USR nu ne mira, pentru ca s-a mai intamplat. Faptul ca PSD si ALDE boicoteaza Republica Moldova este de o maxima gravitate (...)



Ieri (marti-n.red.), l-am avut aici pe Calin Popescu Tariceanu, care, intamplator, printr-o minune, a ajuns la Comisia de Politica Externa, care ne-a facut o intreaga teorie despre cum Romania nu este capabila sa fie un actor important in Republica Moldova si ca altcineva face jocurile peste capul nostru. Este absurd ca cineva care conduce partidul care da ministrul de Externe sa faca astfel de afirmatii. Rezultatul la astfel de interventii a fost ca astazi domnul Tariceanu nu a fost aici. PSD a boicotat in bloc, boicot al interesului national”, a afirmat pe Facebook senatorul Radu Mihail.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: