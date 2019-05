Unul dintre apropiaţii lui Sebastian  Ghiţă a fost numit secretar de stat la Comunicaţii

Potrivit unor surse citate de G4Media , numirea acestuia a fost făcută prin decizie a premierului Viorica Dăncilă.

Conform CV-ului său, Savu nu are vreo specializare în domeniul comunicaţiilor, în anii '90 fiind ofiţer de informaţii SRI. Ambsolvent al Facultăţii de Aeronave Bucureşti, Savu şi-a arătat interesul pentru IT pentru prima oară ieri, într-un mesaj pe Facebook, în care laudă performanţele guvernării PSD din domeniul IT.



„Industria românească de IT creşte puternic în guvernarea PSD! În 2019, dimensiunea industriei româneşti de IT&C va depăşi 5.1 mld €, DUBLU faţă de 2013, iar exporturile de software şi servicii IT sunt aşteptate să atingă 4 mld €, cu 1 mld € în plus faţă de 2017. Aceste performanţe remarcabile sunt completate de numărul de specialişti din acest domeniu, care va depăşi pragul de 100.000 anul acesta. Dezvoltăm industriile performante! Pentru că România merită mai mult”, a scris fostul senator pe Facebook.

În legislatura 2012-2016 Daniel Savu a fost membru în Comisia de control a SRI, timp în care Sebastian Ghiţă se afla în funcţia de secretar general al Comisiei. În 2016, Savu a plecat din PSD şi s-a înscris în PRU, partid fondat de Ghiţă, pentru ca anul trecut să părăsească formaţiunea şi să se reîntoarcă în PSD la organizaţia Sector 4 Bucureşti.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: