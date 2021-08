Un europarlamentar român critică propunerea CE împotriva maşinilor pe benzin: „Nu văd nicio diferenţă între a muri din cauză de temperatură sau a muri de foame, că nu ai loc de muncă”

Europarlamentarul a arătat că pachetul de regulamente şi directive europene propus de Comisia Europeană pentru a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră ale UE cu cel puţin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, nu ţine cont suficient şi de necesitatea de a apăra locurile de muncă ale angajaţilor din industria auto.

„Un motor electric are 400-500 de piese, pe când un motor cu combustie internă are 3-4 mii de piese. Deci deja aici discutăm de locuri de muncă foarte, foarte multe. Opiniile celor care sunt foarte, foarte verzi sunt că locurile de muncă se vor crea în alte zone. Nu am văzut până acum un studiu în acest sens. În studiul pentru ţinta de 55%, cuvântul job este menţionat de 15-20 de ori în acest studiu de 400 de pagini”, a declarat Marinescu pentru Hotnews.

Europarlamentarul, membru al Comisiei de transport din Parlamentul European şi coordonatorul grupului PPE pe transport, a explicat că propunerile Comisiei Europene nu au un echilibru între obiectivele ecologice şi cele economice.

„Eu cred că trebuie să facem neapărat ceva pentru a diminua efectele schimbărilor climatice, însă trebuie, în acelaşi timp, să păstrăm un echilibru în ceea ce priveşte economia. Eu nu văd nicio diferenţă între a muri din cauză de temperatură sau a muri de foame, că nu ai un loc de muncă. Deci până la urmă trebuie să avem grijă de oameni, de noi. Aici nu e vorba de ţinte, e vorba de oameni. Şi trebuie să facem în aşa fel încât să asigurăm viaţa oamenilor. E uşor să spui reducem tot, inclusiv energia atomică. Sunt multe voci care vor acest lucru, să nu mai utilizăm combustibilii fosili, dar nu ştiu cu ce ne încălzim. Este foarte uşor de spus, dar greu de pus în practică”, a mai explicat europarlamentarul.

El a mai explicat că „va fi o luptă foarte mare în Parlament între comisiile de mediu, transport şi industrie”, iar statele membre UE nu au primit pachetul foarte bine la prezentarea în Consiliul COREPER.