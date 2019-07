Traian Băsescu: Dăncilă are cele mai mari şanse să devină candidatul PSD la prezidenţiale

Întrebat dacă Dăncilă are şanse să intre în turul 2 cu Iohannis, Băsescu a replicat: „Dar are şanse Firea sau Teodorovici? Dacă are cineva şanse, este cel care este cel mai puternic susţinut din interiorul partidului. Or alegerile de la Congres a arătat că dna Dăncilă este cea mai susţinută, mai ales că a fost o desemnare în condiţii de concurenţă".







Ulterior, fostul preşedinte a completat că Viorica Dăncilă „trebuie să candideze fie că-i place, fie că nu-i place lucrul acesta".





„Tot ea e singurul plătitor al intrării în turul 2", a mai spus Băsescu.





Fostul preşedinte a spus că Iohannis intră „garantat" în turul doi. „Marea problemă este cu cine intră. Klaus Iohannis are garantat mandul al doilea, dacă intră în turul doi cu dna Dăncilă, reprezentantul PSD. De ce? Pentru că în turul 2 electoratul USR ar vota cu Iohannis. Dacă intră cu Barna, electoratul PSD ar vota cu Barna sau cu Cioloş şi nu cu Iohannis. Deci părerea mea este că Iohannis trebuie să facă tot ce poate pentru a o aduce pe dna Dăncilă în turul doi şi nu pe Barna sau pe Cioloş", a mai spus Băsescu.





Băsescu afirma joi că PSD nu va intra în turul doi al alegerilor prezidenţiale având candidat pe Eugen Teodorovici sau pe Viorica Dăncilă deoarece pleacă de la procente foarte mici. El spune că nu ar vota-o pe Dăncilă la prezidenţiale pentru că este de la PSD şi că e în contradicţie cu profilul câştigător din Europa de Est: “e din categoria coc, e mămăiţă”.





Băsescu a mai spus că nu ar vota-o pe Dăncila la alegerile prezidenţiale şi crede că este în contradicţie cu profilul câştigător din Europa de Est.





“Cinstit vă spun că nu aş vota-o pentru că e PSD, îmi pare rău. E în contradicţie cu profilul câştigător din Europa de Est, care au fost cele două blonde din Croaţia şi din Slovacia, amândouă 40-45 de ani, realizate profesional şi blonde. Dânsa e în altă categorie, e categoria cu coc. E mămăiţă. Cred că greşeşte. Aş fi adoptat o altă ţinută pentru că nu e atât de în vârstă…. “, a explicat fostul preşedinte.





El a mai spus că Dăncilă nu este tipul de candidat care tractează partidul, ci care este susţinut de partid.





Traian Băsescu spune că PSD cu Eugen Teodorovici sau cu Viorica Dăncilă în cursa prezidenţială nu intră în turul doi.





“Pe analiza mea, PSD, cu ministrul de Finanţe sau cu doamna Dăncilă candidaţi pentru Cotroceni, nu intră în turul doi. (…) Doamna Dăncilă porneşte de la 6, Teodorovici porneşte de la dezechilibre macroeconomice consistente şi de la o faţă de dandy, ceea ce nu îl avanteajează ca şi candidat. Deci doamna Dăncilă nu are când să recupereze diferenţa, este mare. Poate face un singur lucru care să o ducă într-o bătălie la limită pentru intrare în turul doi cu USR şi acest ceva este să-şi petreacă vara în campanie. Să nu aibă zi de linişte. Vă spun din experienţă, dacă vrei să câştigi toamna, vara îţi sacrifici concediul şi faci politică şi conferinţe de presă două, trei pe săptămână şi în mod deosebit duminica când turbează toţi cei care sunt plecaţi la mare că nu au cum să reacţioneze”, a explicat Traian Băsescu.

