Topul averilor în Guvern. Cine e cel mai bogat ministru. Ludovic, cel mai sărac din Guvernul Orban

Cel mai avut ministru e Ion Ştefan. Deşi are numai două case, ministrul Dezvoltării se poate lăuda cu titlul de cea mai mare locuinţă, una dintre ele având 524 mp, asta deşi, în declaraţia de avere anterioară, dimensiunea acesteia era de 910 mp. În 2018, acesta dădea vina pentru dimensiunea imensă a casei pe constructor şi pe soţia sa. Constructorul ar fi greşit o grindă şi aşa s-a trezit cu etaj în plus, iar soţia lui a fost cea care şi-a dorit o casă mare. „Nu sunt băiat pretenţios, aşa. La mansardă nu cred că am urcat de două ori pe an, aşa a fost, a greşit constructorul o grindă şi a ieşit mansarda etaj. Dar, asta e viaţa, doar n-oi dărâma casa. Ea şi-a dorit casă mare, ea să plătească”, declara Ion Ştefan, citat de Digi24.



Acesta este campion şi la venituri. Pe lângă indemnizaţia de deputat de 120.040 de lei şi încasarea unei chirii de 1.200 de lei, Ion Ştefan a mai avut dividente în valoare de de 5.972.523 lei (neridicate), respectiv 101.500 lei (ridicate). Totodată, acesta mai are în bancă un cont de 300.000 de euro.



Şi Virgil Popescu e înstărit. Ministrul Economiei deţine 16 terenuri cu suprafeţe cuprinse între 270 - 14.000 de mp. Acesta din urmă mai are două apartamente, o casă de locuit şi o casă de vacanţă. La bănci, acesta are nu mai puţin de 24 de conturi care însumează 347.781 de lei şi 135.545 de euro. Înainte de a fi numit ministrul Economiei, acesta a câştigat anul trecut 55.811 lei din salariul de la Universitatea Craiova, 125.376 de lei din indemnizaţia de deputat şi 2.999 de lei dividente de la S.C. Lavist SRL.

Obiecte de artă de 30.000 de euro

O situaţie materială foarte bună are şi vicepremierul Raluca Turcan, care, alături de soţul ei, Valeriu Turcan, deţine 12 conturi ce însumează 199.728 lei şi 416.542 euro. De asemenea, aceasta mai deţine două terenuri, un apartament, un autoturism Toyota precum şi bijuterii în valoare de 12.000 de euro.



Bijuterii scumpe are şi ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu. Conform declaraţiei de avere, acesta are ceasuri în valoare de 8.000 de euro, bijuterii de 6.000 de euro şi obiecte de artă de 30.000 de euro. Liberalul mai deţine patru terenuri, două apartamente, o casă de locuit şi un Mercedes Benz A Class. Cu toate astea, Gheorghiu are în conturi doar 10.000 de lei şi 2.000 de euro, singurul său venit de anul trecut fiind indemnizaţia de deputat (120.036 lei) şi finanţarea retrasă din propria televiziune locală (Bucovina TV) - 82.450 lei. Pe lângă topul bijuteriilor şi obiectelor de artă, ministrul Culturii este printre primii şi la datorii. Potrivit declaraţiei de avere, Bogdan Gheorghiu are de plătit la bănci 386.200 de lei, dar şi o datorie către o persoană fizică în valoare de 35.000 de euro.



Un al ministru cu cheltuieli exotice este Victor Costache, de la Sănătate, care, pe lângă ceasurile şi bijuteriile de 30.000 de euro, mai deţine două arme de vânătoare a câte 3.000 de euro fiecare. Totodată, acesta mai deţine două BMW-uri X5 şi o motocicletă Yamaha, un apartament, două case de locuit şi şase terenuri răspândinte în Iaşi, Ilfov, Sibiu şi Vâlcea. La capitolul venituri, Costache a primit în 2018, potrivit declaraţiei de avere, un salariu de director medical al spitalului Polisano din Sibiu de 594.330 lei (125.000 de euro) precum şi 196.338 de lei în calitate de conferenţiar universitar la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Fără casă, dar cu BMW

Ionuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, nu are trecută în declaraţia de avere nicio casă. Are, în schimb, un BMW X3, patru conturi care însumează 96.640 de lei şi a avut o indemnizaţie de deputat de 120.036 de lei. Are însă şi datorii totale de 268.000 lei. Cea mai mare parte reprezintă un credit de la Banca Transilvania, scadent în 2040, în timp ce 20.000 de lei trebuie să-i plătească tatălui, Dumitru Stroe, după ce, în 2017, a mai plătit o parte de 40.000 de lei.

Un alt ministru PNL fără terenuri sau apartamente este Cătălin Predoiu de la Justiţie, care deţine pe carduri aproximativ 29.000 de lei. Totuşi, în 2018 acesta a primit o indemnizaţie de deputat de 118.107 lei, precum şi suma de 561.605 lei (117.000 de euro) din activitatea de avocat. Potrivit declaraţiei de avere, Predoiu este şi el un fan al ceasurilor şi al obiectelor de artă, colecţia sa valorând 15.000 de euro.

Album papal de 6.000 de euro

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a trecut în declaraţia de avere un album papal în valoare de 6.000 de euro. Demnitarul a mai declarat un teren de 1.000 mp, un apartament şi mai multe conturi ce însumează 31.000 de euro. Vela ţine la saltea încă 125.000 de euro. La venituri se mai aduagă indemnizaţia de senator, care i-a adus anul trecut în buzunare suna de 132.790 de lei.



De cealaltă parte, la Externe, Bogdan Aurescu a dezvăluit în declaraţia de avere că deţine trei apartamente în Bucureşti, un atoturism marca „Mini“ şi patru conturi bancare care însumează aproape 810.000 lei (170.000 de euro). La capitolul datorii, acesta are de înapoiat 57.000 de euro către o bancă, în timp ce la venituri a semnat 140.041 lei din activitate diplomatică, 112.188 lei din activitate didactică şi 10.652 lei primiţi din drepturi de autor.



Ministrul de Finanţe Florin Cîţu a trecut în declaraţia de avere trei terenuri, dintre care unul forestier de 75 de hectare, un cont în care deţine 350.000 de lei şi o indemnizaţie de senator pe anult trecut care i-a adus 128.328 lei. Cu toate asta, Cîţu are şi o datorie către ING Bank de 303.000 de euro.

Salariile profesorilor din Guvern

Datorii către bănci are şi ministrul Apărării Nicolae Ciucă, care, potrivit documentului publicat pe site-ul Guvernului, are de înapoiat către Banca Transilvania o sumă totală de 385.000 de lei. Ciucă deţine însă două terenuri, o casă, şi un autoturism Toyota Corolla. În privinţa veniturilor, Ciucă a primit anul trecut de la MapN un salariu total de 195.581 de lei precum şi un salariu de 3.288 din activităţi didactice de la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”. În ultimii patru ani, Nicolae Ciucă a fost şeful Statului Major al Apărării.

Singurul membru din Cabinetul Orban cu mai mult de două autovehicule este Monica Anisie, de la Educaţie, care deţine un Hyundai Elantra, un Ford Ecosport şi un Kia Sportage. Potrivit declaraţiei de avere, Anisie mai are două terenuri, un apartament, o casă de vacanţă şi conturi în care se regăsesc 25.800 de lei (5.000 de euro). În 2018 aceasta a câştigat 61.826 lei din două salarii de profesor, 7.848 din două salarii de consilier, 3.569 din salariul de inspector şi 600 de lei dintr-o arendă.



Lucian Bode, ministrul Transporturilor, deţine un apartament şi o casă de locuit, două autoturisme şi conturi în care se regăsesc aproximativ 470.000 de lei (100.000 de euro). Conform declaraţiei de avere, principala sursă de venit a acestuia a fost indemnizaţia de deputat care a însumat în 2018 suma de 129.372 de lei.



Pe lângă indennizaţia de deputat de 125.376 de lei, Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a mai avut anul trecut un venit de 135.727 de lei din salariul de profesor universitar, 13.332 de lei din indemnizaţia ca preşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din Cluj şi 12.000 de lei din indemnizaţia de vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România. Acesta mai are trecut în declaraţia de avere două terenuri, două apartamente, o casă de locuit, două autoturisme şi o datorie la bancă de 100.000 de euro.



Costel Alexe, ministrul Mediului, a trecut în documentul oficial patru terenuri (dintre care trei pe numele soţiei), trei apartamente şi un autoturism. Acesta a mai declarat că are, împreună cu soţia, suma de 170.000 de lei în numerar, dar şi datorii la bănci de aproximativ 537.381 de lei. La capitolul venituri, acesta are trecută doar indemnizaţia de deputat, care i-a adus anul trecut un total de 125.376 de lei.



Documentele publicate pe site-ul Guvernului mai arată că ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş, deţine un teren, două apartamente şi 13 conturi bancare care însumează 629.773 de lei (130.000 de euro). În 2018, acesta a câştigat 76.000 de lei din salariul de profesor universitar, 172.783 lei din salariul ca director general al Agenţiei de Dezvoltare Nord-Vest şi 5.744 de lei din dobânzi şi dividente.



Ministrul Muncii, Violeta Alexandru are, potrivit declaraţiei de avere, un teren, un apartament, un autoturism, şi niciun cont bancar. În privinţa veniturilor, aceasta a primit anul trecut un salariu total de 118.662 de lei (24.000 de euro) de la Asociaţia Institutul pentru Politici Publice, un salariu de la Parlamentul României de 69.501 lei şi un salariu de la APADOR-CH de 7.536 de lei.

Premierul a trăit cu 3.000 de lei pe lună

Unul dintre cei mai modeşti oameni din Guvern este chiar premierul Ludovic Orban, care, împreună cu soţia sa, Mihaela, are o casă de 200 de metri pătraţi la marginea Capitalei, cumpărată în 2014. Liderul PNL mai are trecut în declaraţia de avere un Volkswagen Passat fabricat în 2007. Ca active financiare are înscrise două conturi în euro, pe numele soţiei, unul de aproximativ 5.500 de euro şi un altul de 6.275 de euro. În 2018, Ludovic Orban a încasat 28.356 de lei net de la Revicond Canaltech SRL, o firmă din Târgu Mureş, şi 9.000 de lei net de la SCP Doru Trăilă &asociaţii. În ambele cazuri, actualul premier a desfăşurat activităţi de consultanţă tehnică. În total, 37.000 de lei anual.

Practic, în 2018, Ludovic Orban a adus în casă 3.000 de lei pe lună. „Declaraţia de avere spune totul despre cariera mea, despre cinstea mea. Niciodată nu am acceptat să primesc venituri care nu mi se cuvin. Din indemnizaţiile pe care le primeşti din funcţii publice nu te poţi îmbogăţi. Sunt un om foarte modest. Nu am aplecare spre a trăi pe picior mare. La fel e şi familia mea. Nu sunt cel mai sărac premier, sunt poate cel mai cinstit premier“, a explicat Ludovic Orban. Soţia sa nu figurează cu nicio sursă de venit. Deputatul PNL Răzvan Prişcă a oferit o explicaţie surpinzătoare pentru viaţa austeră dusă de familia Orban. „Soţia premierului e vegetariană de 20 de ani“, a spus deputatul PNL Răzvan Prişcă la Digi 24.

Viorica Dăncilă, şomer de lux

Spre deosebire de Ludovic Orban, care se prezintă ca un premier „auster“, fostul prim-ministruViorica Dăncilă are o situaţie materială mult mai bună: şefa organizaţiei de femei a PSD are în proprietate trei terenuri, un autoturism, două apartamente, o casă de vacanţă şi o casă de locuit. Viorica Dănciă mai are bijuterii, inele, cercei şi broşe în valoare de 5.000 de euro, dar şi mai multe conturi bancare ce însumează aproximativ 182.485 de euro, potrivit declraţiei de avere publiate înainte de alegerile prezidenţiale. Viroica Dăncilă a fost aproape 9 ani europarlamentar, timp în care a încasat peste 7.0000 de euro lunar. Fostul lider PSD a obţinut anul trecut aproape 30.000 de euro din leafa de premier. Veniturile familiei Dăncilă au fost dublate de salariul soţului, Cristinel Dăncilă, care din funcţia de director OMV Petrom a primit în 2018 suma de 68.200 de euro. În prezent, Viorica Dăncilă e şomer.