Tăriceanu şi Ponta, aproape de o fuziune: După locale ne vom reuni şi vom vedea care este formula de colaborare care să ne fie convenabilă şi unora şi altora

”Astăzi (marţi - n.r.) ceea ce este de notorietate, mă refer la decizia PSD din cadrul structurilor statutare de a nu face alianţe pentru alegerile parlamentare nici cu ALDE, nici cu Pro România. Eu am pledat cu ardoare pentru a se realiza o alianţă între cele trei partide, pentru a ne permite să obţinem chiar primul loc. Îmi pare rău că la nivelul PSD nu s-a dorit această soluţie. Nu am avut solicitări care să împiedice sau să blocheze discuţiile. PSD ne-a făcut o ofertă de a avea candidaturi pe listele proprii, ceea ce nu am putut să accept”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat marţi seara la România Tv dacă are negocieri cu Victor Ponta pentru o fuziune ALDE-Pro România.

Liderul ALDE a adăugat că Pro România are o poziţie clară şi fără rezerve faţă de actuala putere şi reprezentanţii partidului condus de Victor Ponta „vor să continuăm pe acest drum”

„În condiţiile actuale, nu ne rămâne nouă, celor de la ALDE, decât să constatăm că cei din Pro Românnia doresc o poziţie clară şi fără rezerve faţă de actuala putere, faţă de Iohannis şi Orban şi să continuăm pe acest drum. După alegerile locale, subliniez – după alegeri locale, ne vom reuni şi vom vedea care este formula de colaborare care să ne fie convenabilă şi unora şi altora”, a conchis Tăriceanu.

Marcel Ciolacu a declarat că PSD nu va face alianţe la parlamentare, iar în decizie a cântârit faptul că partidul este adversar politic cu Pro România, ALDE şi PPU-SL la alegerile locale. El a adăugat că a discutat cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu să vină pe listele PSD, însă acesta a refuzat.