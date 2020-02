Tăriceanu: ALDE a hotărât să nu intre în jocul de-a anticipatele. Nu vom participa la votul Guvernului Orban II

Călin Popescu-Tăriceanu şi Ludovic Orban în 2008, an în care erau colegi de partid FOTO Mediafax

„ALDE a hotărât să nu intre în jocul de-a anticipatele pe care l-a iniţiat PNL şi, în consecinţă, nu vom participa la votul guvernului Orban II. Constituţia spune la articolul 103 aliniatul 2 următoarele: «Candidatul la funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului». Ori, luni, domnul Orban nu ne cheamă la un vot de încredere, ci la unul de neîncredere. Nu înţeleg de ce Ludovic Orban şi cel care îl dirijează crede că Parlamentul poate fi partener în această păcăleală odioasă. În condiţiile în care Guvernul Orban II nu va fi votat de PNL, nu înţeleg de ce s-ar aştepta ca noi să intrăm în acest joc?”, a transmis Tăriceanu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Liderul ALDE spune că a decis să îi lase pe cei de la PNL să se afunde în penibil şi să nu conteze pe prezenţa ALDE al votul de învestitură de luni. „De aceea, am decis să îi lăsăm pe cei din PNL să se afunde şi mai mult în penibil şi să voteze împotriva propriului guvern şi să nu conteze pe prezenţa noastră! Nu vrem să validăm această mascaradă parlamentară. Mai mult, nu cred că ar trebui să discutăm despre votul de învestire al guvernului Orban II atâta timp cât nu se rezolvă problema OUG privind alegeri anticipate, care are cel puţin 2 teme care contravin legii: legalizarea turismului electoral şi grava discriminare la adresa unora dintre partidele parlamentare mai mici”, a explicat liderul ALDE.

Tăriceanu consideră că ce se întâmplă în acest zile îi depăşeşte orice imaginaţie. „În cei 30 de ani de politică am crezut că le-am văzut pe toate, dar ce se întâmplă în aceste zile îmi depăşeşte orice imaginaţie. Credeam că, în principiu, toate partidele politice vor acelaşi lucru: o societate liberă, o viaţă mai bună pentru români, o economie care să asigure locuri de muncă bine plătite. Obsesia celor din conducerea PNL pentru alegeri anticipate, fără să ia în calcul efectele negative asupra românilor, mă face să-mi pun serioase semne de întrebare cu privire la această credinţă”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai transmis că această criză politică artificial creată va avea efecte economice grave. „Nu o să obosesc să arăt că această criză politică artificial creată va avea foarte curând efecte economice grave care ne vor afecta pe fiecare dintre noi în mod direct. Am expus motivele în mai multe rânduri. Pe termen lung, cuplarea alegerilor locale cu cele parlamentare va omorî temele locale importante (poluarea oraşelor şi satelor, trafic, curăţenie, spitale, şcoli) şi se vor promova teme strict politice (stânga-dreapta, ciumă roşie vs ciumă galbenă, etc), teme care nu interesează cu adevarat cetăţeanul. Oare asta vrem?”, se arată în finalul mesajului postat de Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.