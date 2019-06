Surse: USR decide azi comisia care va negocia cu PLUS alianţa pentru prezidenţiale, locale şi parlamentare

Miza alegerii echipei care va negocia cu PLUS pentru extinderea Alianţei 2020 este dacă va fi formată sau nu din oamenii apropiaţi de Cristian Ghinea şi Dan Barna, susţinători ai colaborării cu Cioloş FOTO Facebook

Uniunea Salvaţi România începe pregătirea pentru viitoarele alegeri, iar primul pas pentru acestea este punerea la punct a acordului cu PLUS, formaţiune condusă de Dacian Cioloş. Mai exact, USR-iştii vor să-şi aleagă oamenii care vor negocia cu PLUS pentru ca alianţa să aibă un candidat comun la prezidenţiale, dar şi în vederea colaborării pentru localele din 2020 şi parlamentarele din acelaşi an.

„Noi, în alianţă cu USR, suntem o echipă şi vom lua decizia corectă şi vom găsi soluţia pentru ca această echipă să fie una câştigătoare. Ne gândim la o propunere pentru alegerile prezidenţiale care va fi parte a acestui proiect mai amplu al nostru, care ne va permite să avem o majoritate în Parlament. […] Cred că în două-trei săptămâni sau la începutul lui iulie, cel mai târziu, vom anunţa cine este candidatul nostru la prezidenţiale. Dar cu siguranţă vom discuta despre un proiect şi nu doar despre o persoană şi vom integra această propunere în imaginea de ansamblu. Desigur, eu voi fi parte a acestei echipe“, a declarat Dacian Cioloş într -un interviu pentru Euractiv.

Principala miză a stabilirii acestei comisii este dacă noua structură va fi dominată de persoane din apropierea lui Dan Barna şi Cristian Ghinea, aleşi apropiaţi de fostul premier Dacian Cioloş.

Alianţa iniţială între USR şi PLUS s-a făcut pentru alegerile europarlamentare, scrutin la care cele două formaţiuni au reuşit să obţină 8 mandate.

Liderii celor două partide au anunţat de mai multe ori că intenţionează să aibă propriul candidat pentru prezidenţiale, cu toate că menţionat că îl vor susţine pe Iohannis, în cazul în care acesta va intra în turul al II-lea cu un candidat al PSD sau ALDE.

