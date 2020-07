Surse: Unde s-au blocat negocierile dintre PNL şi USR PLUS în Bucureşti. Orban, dispus să renunţe la omul lui Vanghelie

PNL şi USR PLUS au mai făcut un pas în discuţiile pentru candidaţi comuni la sectoarele Capitalei, însă negocierile sunt departe de un rezultat pozitiv. Motivul: Sectorul 2. Liderul PNL Ludovic Orban îl susţine în continuare pe Dan Cristian Popescu, pe care liderii USR-PLUS îl consideră inacceptabil. Sondajele comandate de PNL arată că Dan Cristian Popescu, în prezent viceprimar al Sectorului 2, nu ar avea rival în competiţia electorală. Popescu ar avea prima şansă chiar şi în situaţia în care ar fi susţinut de PSD sau dacă ar candida independent, susţin surse liberale.

„USR ne cere să renunţăm la Popescu, care e favorit, şi să-l susţinem pe candidatul lor, care nu are nicio şansă. Cum să acceptăm aşa ceva?”, a comentat unul dintre liderii PNL pentru Adevărul. Candidatul desemnat de USR PLUS pentru Sectorul 2 e Radu Mihaiu, fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene în timpul guvernării tehnocrate. „USR nu va accepta niciodată să susţină un candidat ca Dan Cristian Popescu, implicat în afaceri dubioase şi partener politic cu primarul PSD al Sectorului 2. Cine spune că nu are şanse Radu Mihaiu? Nici de Clotilde Armand nu auzise lumea, dar a fost aproape să câştige Sectorul 1 în urmă cu patru ani”, avertizează unul dintre vicepreşedinţii USR pentru Adevărul.

Surse liberale suţin că premierul Ludovic Orban a acceptat o concesie în negocierile cu Dan Barna: să renunţe la Dan Croitoru, candidatul PNL pentru Sectorul 5. Croitoru a mai condus Primăria Sectorului 5 ca interimar, după ce procurorii l-au săltat pe Marian Vanghelie. În perioada 2011-2015 a fost viceprimarul lui Vanghelie. ”Când era primar interimar, Vanghelie conducea Sectorul 5 din celulă la fel cum Becali conducea FCSB”, susţine unul dintre politicienii implicaţi în Sectorul 5.

În 2016 a trecut la ALDE, dar s-a întors în PNL. Este unul dintre apropiaţii premierului Ludovic Orban. ”Să ştiţi că şi Dan Croitoru stă bine în sondaje, spre deosebire de candidatul USR-PLUS, care e în marja de eroare. Va profita Daniel Florea de la PSD, care va lua un nou mandat”, susţin surse liberale.

De partea cealaltă, surse din conducerea USR PLUS susţin că o alianţă de dreapta în Capitală ar învinge PSD în toate sectoarele, plus primăria generală - cu independentul Nicuşor Dan. Candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 5 e Alexandru Dimitriu. „El nu are şanse mari să câştige, dar USR stă mai bine decât PNL în Sectorul 5. USR PLUS va obţine mai mulţi consilieri locali decât PNL. Pe de altă parte, Dan Croitoru ar avea şanse mai mari să ajungă primar dacă ar fi susţinut de o alianţă de dreapta”, susţin surse independente politic. La alegerile europarlamentare de anul trecut, Alianţa USR-PLUS a obţinut cele mai multe voturi, ba chiar aproape cât PNL şi PSD împreună.

La Sectorul 1, PNL ar fi de acord să o susţină pe Clotilde Armand (USR-PLUS), în timp ce la Sectorul 6 candidatul comun ar fi Ciprian Ciucu (PNL). Sectoarele 3 şi 4 nu reprezintă o miză la negocieri, în condiţiile în care Robert Negoiţă şi Daniel Băluţă conduc detaşat în sondaje. La Sectorul 3 va candida Ana Ciceală (USR), iar în cursa pentru Sectorul 4 ar putea fi aruncat un candidat al PMP (Ştefănel Marian). Sectoarele 2 şi 5 sunt marile hopuri ale negocierilor.

Negociază cu plângeri penale

Candidatul USR PLUS la Primăria Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a trimis un denunţ penal la DNA pe numele fostul edil al acestui sector Neculai Onţanu, al actualului edil Mugur Mihai Toader şi al viceprimarului în funcţie, Dan Cristian Popescu, pentru infracţiuni de abuz în serviciu şi uzurparea funcţiei. Reprezentantul USR PLUS susţine că cei trei au semnat 57 de acte adiţionale la contractul încheiat între administraţia de sector cu operatorul de salubritate, prin care ar fi achitat nelegal peste 20 de milioane de lei pentru servicii care nu au trecut de votul Consiliului Local de sector.

”Deşi legea spune că actele adiţionale la contractul cu Supercom trebuie să fie aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 2, 57 de astfel de acte au fost aprobate de Primăria Sectorului 2 fără aprobarea Consiliului Local. Din aceste cuvinte tehnice reiese un adevăr simplu: domnul Onţanu, domnul Mugur Mihai Toader şi domnul Dan Cristian Popescu au încălcat legea negociind cu Supercom tarife nelegale pe care să le plătească cetăţenii sectorului 2. Legea este clară în formarea acestor tarife, legea este clară şi referitor la cine ar trebui să le aprobe: Consiliul Local al Sectorului 2. Cei trei s-au substituit autorităţii deliberative a sectorului 2 şi au negociat în spatele uşilor închise tarife nelegale din banii cetăţenilor. Aşa arată capitalismul de cumetrie prin care unii au făcut bani din afaceri cu statul, aşa arată putregaiul din Primăria Sectorului2”, a precizat reprezentantul USR PLUS.