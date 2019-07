Surse: Ce miniştri vor fi remaniaţi de Viorica Dăncilă. Tăriceanu nu vrea să-l schimbe pe Meleşcanu

În capul listei negre se află ministrul de Interne. Cariera politică a lui Carman Dan a fost clădită strict pe relaţia personală cu Liviu Dragnea. Din secretară la o şcoală generală în Videle, Carmen Dan a fost promovată de fostul lider PSD în funcţia de „supprefect“, după cum greşit a scris şefa de la Interne într-o declaraţie de interese din 2012. Apoi a devenit prefect de Teleorman, iar la finalul anului 2016 a ajuns senator PSD şi ministru de Interne, deşi colegii de partid nici nu o cunoşteau.

Chiar dacă PSD abia şi-a ales o nouă conducere, partidul e pe zi ce trece mai divizat. Viorica Dăncilă, noul preşedinte al social-democraţilor, încearcă să dezlipească partidul cât mai mult de imaginea fostului preşedinte, care a dus PSD la cel mai mic scor din istorie la alegerile europarlamentare. „Noi tocmai am propus un proiect de revizuire a Constituţiei în care le interzicem celor condamnaţi penal să ocupe funcţii publice. În pus, Viorica Dănciă a spus clar că Guvernul şi partidul nu se vor mai atinge de Justiţiei. Cum să susţinem noi acum că Dragnea e deţinut politic? Am fi de râsul lumii şi am arăta că n-am înţeles nimic din alegeri“, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul“.

