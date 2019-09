Surse. Cine e pe lista scurtă a PSD pentru funcţia de comisar european. Rovana Plumb ar mai putea primi o şansă

Rovana Plumb ar mai putea primi o şansă. Europarlamentarul PSD încă mai speră că poate ajunge comisar european, în ciuda votului negativ primit din partea Comisiei Juridice. Pe ce se bazează? Pe birocraţia europeană, care nu stabileşte reguli clare de respingere a unui candidat, şi pe negocierile politice pe sub masă. Potrivit unor surse europene, Rovana Plumb ar putea fi audiata din nou luni în Comisia Juridică, deşi imaginea Comisiei Europene ar avea de suferit. De această dată, Rovana Plumb e pregătită să meargă în fata europarlamentarilor cu un plan de returnare a împrumutul de 170.000 de euro, bani cu care a sponsorizat campania electorală a PSD, dar pe care nu i-a mai recuperat de la stat. Rovana Plumb se bazează în continuare pe sprijinul Vioricăi Dăncilă, susţin sursele citate.

Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, este prima variantă pentru Viorica Dăncilă, în cazul în care Plumb nu va fi acceptată, susţin sursele citate. Rovana Plumb şi Dan Nica au fost cele două propuneri trimise de Guvernul Dăncilă în prima fază la Bruxelles pentru a ocupa un portofoliu în Comisia Europeană. A rămas Rovana Plumb, care joi a fost respinsă de Comisia Juridică a Parlamentului European (PE): nu a reuşit să justifice în mod credibil un împrumut de 170.000 de euro acordat partidului în campanie. Dan Nica are susţinere puternică în PSD şi ar putea fi preferat de Viorica Dăncilă datorită unui calcul strict electoral: Dan Nica este liderul unei filiale importante a PSD (Galaţi), iar Viorica Dăncilă e dependentă de liderii din teritoriu pentru a ajunge în turul doi la prezidenţiale. În schimb, Nica are o imagine şifonată la Bruxelles, după problemele penale din dosarul Microsoft, unde faptele s-au prescris, dar şi din cauza afirmaţiilor controversate susţinute în plenul PE. “98% din cei trimişi în judecată pentru corupţie au fost achitaţi în România”, spunea Dan Nica anul trecut, deşi procentul real e de doar 10%.

FOTO Adevărul

Eugen Teodorovici. Ministrul de Finanţe şi-a dorit din vară postul de comisar european, însă premierul Viorica Dăncilă i-a promis că va fi candidatul PSD la prezidenţiale. Ulterior, Viorica Dăncilă s-a răzgândit, iar relaţiile cu Teodorovici s-au răcit, deşi, la un moment dat, era omul sau de încredere în Guvern. Între timp, Teodorovici, din postura de preşedinte executiv al PSD, aşteaptă să pice Dăncilă pentru a prelua partidul, în prima fază ca lider interimar. “Dăncilă l-ar putea trimite la Bruxelles tocmai ca să-l înlăture din PSD”, susţin sursele citate.

FOTO Adevărul

Ramona Mănescu. Actualul ministru de Externe a condus pentru câteva luni Ministerul Transporturilor în vremea guvernării USL, deci are o oarecare experienţă pentru portofoliul acordat Roamniei. În plus, Ramona Mănescu are influenţă la Bruxelles, fiind europarlamentar în ultimii 12 ani. Puncte slabe: nu are susţinerea liderilor PSD, care îşi doresc un om de partid la Bruxelles, şi nu are o imagine impecabilă, fiind implicată în afaceri cu terenuri retrocedate în Capitală. Ramona Mănescu a ajuns în fruntea MAE cu susţinerea ALDE, însă a rams în Guvern şi după ce Tăriceanu a scos partidul de la guvernare.

FOTO gov.ro

Luminiţa Odobescu. Ambasadorul României la UE ar fi o propunere acceptată imediat de Parlamentul European datorită imaginii bune pe care şi-a construit-o la Bruxelles, mai ales în timpul preşedinţiei române a Consiliul UE. Luminiţa Odobescu este susţinută de preşedintele Klaus Iohannis, dar în special de liderul grupului Renew, Dacian Ciolos. Însă premierul Viorica Dăncilă crede că Odobescu a trădat Guvernul votând în favoarea Laurei Codruta Kovesi în cursa pentru Parchetul European. "Zilele trecute, la ultima mea discuţie cu premierul, Viorica Dăncilă a spus că nu mai vrea să audă de Odobescu, deci mă îndoiesc că i-ar face un asemenea cadou", susţine unul dintre liderii PSD pentru Adevărul. La votul pentru Laura Codruta Kovesi, Luminiţa Odobescu a jucat la două capete, după cum a dezvăluit Adevărul.

FOTO Inquam

Victor Negrescu. Fostul ministru pentru Afaceri europene este singurul lider PSD care are o imagine foarte bună la Bruxelles şi conexiuni puternice cu socialiştii europeni. Negrescu are o relaţie apropiată cu Viorica Dăncilă, însă nu se bucură de foarte multă susţinere în partid.

Dintre toate opţiunile interne ale PSD, Negrescu e singurul care ar trece fără emoţii la audierile din Parlamentul European, susţin sursele citate.

FOTO Adevărul

Victor Ponta. Câţiva lideri PSD au vehiculat numele fostului premier, cu scopul ca parlamentarii ProRomania să nu mai voteze moţiunea de cenzură a Opoziţiei. Însă Ponta a infirmat planul. "E fake news dat de PSD. Nu am ce să negociez cu doamna Dăncilă. Eu încerc să conving parlamentari PSD să voteze moţiunea de cenzură", a spus Ponta la B1 TV. În schimb, liderul ProRomania a propus-o pe colega sa de partid Corina Creţu pentru un nou mandat de comisar. Totuşi, şansele ca Dăncilă să accepte o propunere de la ProRomania sunt infime, în condiţiile în care duce un război personal cu Victor Ponta.

FOTO Adevărul

