SURSE Câinele de la sediul PNL a muşcat paznicul de mai multe ori înainte de a fi dus la adăpost

Ludovic Orban spune că nu mai vrea să audă de foştii colegi deoarece au dus câinele „fără niciun motiv” la un adăpost.

Precizările de la Protecţia Animalelor, din CJ Ilfov: „Să nu facem subiect de dezbatere politică”

Hilde Tudora, şefa biroului Protecţia Animalelor din cadrul CJ Ilfov, a venit cu precizări pe tema Toby, fiind printre puţinele persoane care ştiu întreaga situaţie.

„Toby e bine. A ajuns în grija mea şi a colegilor mei. Povestea pe scurt: zilele trecute m-a sunat cineva de la PNL şi mi-a zis că Toby l-a muşcat pe paznic şi m-a întrebat dacă-i pot găsi un loc în altă parte, în ideea în care eu lucrez la CJ Ilfov, iar Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, ştie toată lumea, salvează o grămadă de animale. Mi s-a spus clar că domnul Orban fusese sunat, ştia de situaţie.

Toby a fost lăsat liber prin curte, să alerge, iar la un moment dat a venit cineva străin, el a început să latre, paznicul l-a luat să-l bage în ţarc şi Toby l-a muşcat.





La muncă avem câini bătrâni şi cu probleme. Mai avem mulţi alţii internaţi. Luăm mereu câini de pe stradă. Din lipsă de spaţiu, eu am decis să-l ducem pe Toby temporar în adăpostul Brăneşti. E cel mai ok adăpost public. Modern, curat, cu angajaţi dedicaţi, care iubesc enorm animalele. În paralel, am stabilit să-i facem săptămâna viitoare nişte fotografii frumoase ca să-l promovăm pentru adopţie. Eu şi colegii mei fix cu asta ne ocupăm, facem campanii de adopţie. Ieri dimineaţă, m-a sunat o altă persoană, prietenă foarte bună cu domnul Orban. M-a întrebat unde e Toby, i-am dat toate detaliile, a şi fost să-l vadă. Ba chiar mi-a spus că admiră munca pe care o fac, după ce i-am spus clar că-l vom promova pentru adopţie pentru că locul câinilor nu e în adăposturi ori în ţarcuri. Mai mult, domnul Orban a fost în dimineaţa asta să-l vadă pe Toby, s-a jucat puţin cu el şi i-a făcut câteva poze.





Domnule Ludovic Orban, cu tot respectul, nu e cazul să facem din Toby un subiect de dezbatere politică! Minunat era să-i fi găsit familie de mult timp. A stat cinci ani într-un ţarc. Găsesc eu familii minunate pentru animale, dar dumneavoastră, la notorietatea pe care o aveţi?! Acum practic mai stă o perioadă scurtă tot într-un ţarc.