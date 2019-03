Stenogramă. Cum a oprit PSD introducerea pe ordinea de zi de la Cameră a iniţiativei USR care abrogă pensiile speciale

Deputatul USR Silviu Dehelean a atras atenţia că solicitarea are deja un an de când se află în procedură parlamentară, Florin Iordache replicând că lipseşte un raport şi că PSD oricum nu susţine abrogarea pensiilor speciale.

Stenograma şedinţei de pe 6 martie:

Florin Iordache (PSD): Avem o solicitare din partea Grupului parlamentar USR, referitoare la introducerea pe ordinea de zi a Biroului permanent a iniţiativei pentru abrogarea pensiilor speciale. Eu vă propun... vreţi dumneavoastră? Numai puţin.

Domnul Dehelean, dar eu vă propun: Comitetul liderilor, rămâneţi, nu am o problemă să o... să fie introdusă pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului, că deocamdată nu avem raport.



Silviu Dehelean (USR): Da, noi îl solicităm apriori, este un an de când este în procedură parlamentară deja, de aceea solicităm să fie pusă pe ordinea de zi chiar dacă nu există raportul.



Florin Iordache (PSD): Bun. Deci domnul coleg, eu vă propun aşa, Comitetului liderilor rămâne, sub rezerva primirii raportului să fie, prin... de acord, eu personal vă spun din partea, am spus-o şi aseară, noi nu susţinem, Grupul PSD, nu susţinem abrogarea acestor pensii speciale, ca să fie lucrurile...



Silviu Dehelean (USR): vorbeşte fără microfon.



Florin Iordache (PSD): ... magistraţilor; trebuie să rămână, am şi spus aseară. Bun, dar repet pentru Comitetul liderilor: hotărâţi dacă o introduceţi sub rezerva primirii raportului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: