Sorin Grindeanu recunoaşte că a fost în Insulele Azore alături de consiliera sa, fostă Miss Buzău, pe bani publici: Nu am nimic de ascuns

„Nu am nimic de ascuns. Biletele de întoarcere sunt diferite pentru că nu s-au găsit bilete pentru toţi membrii delegaţiei la toate cursele. Este o minciună că eu şi consiliera mea, Cătălina Miriţă, nu apărem în fotografiile de grup. A fost o întâlnire foarte importantă. Sunt două întâlniri pe an de acest gen la care participăm. Nu eu am decis să aibă loc în Insulele Azore. Anul trecut, de exemplu, a fost la Oslo”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Precizarea vine după ce Libertatea a scris că pe un document din sistemul Intranet al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), apare că Sorin Grindeanu şi consiliera sa Cătălina Miriţă au fost în Insulele Azore la o Plenară de comunicaţii poştale.

Deplasarea ar fi trebui să fie doar 27-28 iunie, dar acesta a plecat mai devreme cu o zi, adică pe 26 iunie, potrivit sursei citate.

