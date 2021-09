Sighiartău: Îi cer lui Ludovic Orban să înceteze să atace liderii partidului. Noi nu suntem anexa USR-PLUS, iar PNL nu este anexa dumneavoastră!

„Domnule Ludovic Orban, de partea cui sunteţi? Zilele acestea am avut din nou acelaşi sentiment de amărăciune, dar totodată şi de revoltă în urma declaraţiilor făcute de preşedintele PNL, Ludovic Orban. Nu este zi în care Partidul Naţional Liberal să nu fie îngenuncheat în urma acestor atacuri directe la premier, la preşedintele ţării şi la majoritatea care susţine proiectul de înnoire al partidului. E regretabil că suntem sub un tir infernal de atacuri care aduc destabilizare şi ramifică un conflict pe care tot cei conflictuali îl generează. Autorii acestor atacuri sunt, de altfel, la vedere. Suntem loviţi direct şi indirect”, a scris pe pagina sa de Facebook Robert Sighiartău, secretar general al partidului.

„PNL are nevoie de unitate în aceste momente şi de mesaje care să coaguleze, nu să dizolve. Îi cer lui Ludovic Orban să înceteze să atace liderii partidului! Nu eu am cedat ministerul Dezvoltării, nu eu am cedat USR-ului ministerele Economiei, Fondurilor europene şi Transporturilor. Nu eu am numit 80 de secretari de stat fără să consult pe nimeni din PNL. E prea mult, domnule Orban! Ajunge! Noi nu suntem anexa USR-PLUS, iar Partidul Naţional Liberal nu este anexa dumneavoastră!”, a completat liderul liberal.

Robert Sighiartău îi solicită lui Orban să dea dovadă de mai multă înţelepciune. „Sper ca în aceste săptămâni să fiţi mai înţelept şi să veniţi alături de cei care reprezintă acest partid atât la nivel local, cât şi la guvernare.

În aceste zile, PNL are nevoie de minţi luminate, nu întunecate şi de lideri care pun mai presus de orice binele ţării, binele partidului şi pe urmă se pot gândi şi la viitorul lor politic”, a mai afirmat secretarul general al PNL.