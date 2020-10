Secretarul general adjunct al Guvernului anunţă că a fost diagnosticat cu COVID-19

„Vă anunţ pe această cale că începând de luni mă aflu în izolare. Am avut simptome uşoare de răceală şi am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieşit pozitiv. Starea mea de sănătate este una bună, însă voi rămâne izolat. Am luat legătura cu toate persoanele cu care m-am aflat în proximitate şi am stat împreună mai mult de 15 minute, iar DSP a făcut ancheta epidemiologică”, a scris Barbu pe Facebook.





El precizează că, din fericire, colegii din Guvern - în afară de persoanele de la biroul său - nu se află în definiţia de caz pentru contacţi.