Se repetă povestea în PNL. Cîţu, despre Ciucă: Am ales pe cineva care nu are aspiraţii politice. Discuţiile au fost să nu creăm o problemă cu polii de putere

Întrebat într-o emisiune a DC News despre centrele de putere create prin faptul că preşedintele PNL nu este şi premier, Cîţu a răspuns: „Binenţeles că toţi am avut această discuţie înainte de a merge pe drumul acesta, era clar că anul trecut s-a văzut ce s-a întâmplat şi atunci nu suntem nebuni să o facem din nou, la o lună după. De aceea, am ales pe cineva care nu are aspiraţii politice, este un om care îşi face treaba bine la Guvern dar, din primul moment am discutat (..) tocmai pentru a elimina această problemă a polilor de putereâ”.

Interogat dacă Nicolae Ciucă nu are aspiraţii politice, Cîţu a răspuns: „Astea au fost discuţiile atunci, să mergem într-o direcţie în care, tocmai ca să nu creăm această problemă cu polii de putere. Are susţinerea PNL, a fost propus de mine să fie premier, are susţinere dar tocmai pentru că am văzut anul trecut, şi asta este în România, nu că depinde de mine sau de persoană, aşa se fac lucrurile, am văzut şi în guvernarea PSD trei guverne la rând, unul după altul, am încercat să găsim o persoană care nu are aspiraţii politice, dar doreşte şi a vrut să accepte în acest moment dificil să fie premier şi să îşi asume această responsabilitate”.

Cîţu a subliniat că deciziile politice se iau mai întâi la partid: La partid sunt variante şi vă spun că la partid eu sunt cel care de fiecare dată atrag atenţia că orice msură care implică bani publici trebuie să vină cu condiţionalităţi. Şi eu îmi asum acest rol de băiat rău, când e vorba de bani publici, şi poate supăr şi pe ministrul energiei şi pe premier, nu mă interesează, e vorba de bani publici, nu poţi să dai bani gratuiti tuturor, ei vor cere. Trebuie să pui condiţii”, a conchis liderul PNL