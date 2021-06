Scântei: Resping acuzaţiile senatoarei USR PLUS Silvia Dinică potrivit cărora aş face presiuni pentru grupuri de interese imobiliare cu privire la Legea „Romexpo”

„Este inacceptabil să afirmi că la Comisia juridică am fi adoptat «pe repede înainte» raportul care corectează legea, în acord cu cererea de reexaminare. Asta, în condiţiile în care Biroul permanent al Senatului a cerut de două ori raportul comun al Comisiilor Juridică şi Economică, iar termenele nu au fost respectate. Motivul, refuzul preşedintei Comisiei economice de a face şedinţe comune. Poziţia mea în cadrul discuţiilor din Comisia juridică a fost în favoarea stabilirii unor norme legale prin care proprietatea statului, în această chestiune, să fie pe deplin garantată şi apărată.. Mai exact, am susţinut ca această lege să interzică tunurile imobiliare mascate - adică terenurile în discuţie, să nu fie înstrăinate sub nicio formă, iar statul să le poată recupera deîndată dacă obiectivele nu sunt îndeplinite”, a explicat Iuliana Scântei.





Scântei a atras atenţia asupra faptului că Silvia Dinică a invitat oameni de afaceri la şedinţa comisiei Economice şi i-a cerut senatoarei Silvia Dinică, să explice „în numele căror interese” i-a invitat. Ea a mai explicat că o respingere a reexaminării legii ar duce la intrarea în vigoare a legii adoptate în legislatura trecută.