Roman cere excluderea liberalilor care şi-au dat demisia din grupul parlamentar: „A mai încercat şi Tăriceanu să rupă PNL. Acum nu mai există politic”

„PNL este singurul partid istoric ce a rezistat in istoria sa îndelungată, in fata tuturor atacurilor venite din interior şi exterior! Şi va rezista in continuare! Sigur ca regret plecarea fiecărui coleg parlamentar. Vom pierde probabil 13-14 senatori şi deputaţi din totalul de 134. Dar nu 40 cum vroia fostul presedinte. Le multumesc celor care rămân fideli PNL. Vom rămâne de departe cel mai important partid de dreapta din Parlament. PNL înseamnă şi 250.00 de membri, 1264 primari şi 17 preşedinţi de Consilii judeţene, fideli partidului, nu unui om”, a scris pe pagina sa de Facebook Florin Roman.

Vicepreşedintele PNL a amintit de cazul ALDE, formaţiune care a luat naştere după ruperea PNL în 2014. „A mai încercat, recent şi Tariceanu sa rupa PNL. Iar rezultatul este cunoscut. Nu mai exista politic. O sa propun colegilor ca cei care pleacă şi ataca partidul, sa o facă din afara lui şi sa le spunem clar: usa PNL este închisă celor care îşi bat joc de PNL”, a completat Roman.

Şase aleşi şi-au dat demisiile din grupurile parlamentare în ultimele trei zile, cinci fiind deputaţi şi unul senator. Cel mai cunoscut nume este Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL