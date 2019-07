Robert Negoiţă, atac la cei din Guvern: Cât de ticăloşi să fiţi? Plecaţi din oraşul acesta!

„N-am cum să nu spun faptul că sunt revoltat de faptul că Guvernul în continuare nu îşi face treaba cu centura Bucureştiului. Am fost la Negoieşti de Prahova, care ţine de comuna Brazi. Are centură! Bucureştiul nu are centură. Să fie sănătoşi cei de la Guvern cu incompentenţa caracteristică. Este inadmisibil asta“, a declarat primarul Sectorului 3, recent suspendat din PSD.

„Avem mari probleme în Bucureşti din cauza asta, pentru că cei care vin de la Vâlcea sau Craiova şi vor să meargă la mare nu au ce căuta la Piaţa Unirii. Ei aşa sunt obligaţi să meargă. Noi bucureştenii respirăm gazele de eşapament ale celor care nu au nicio vină. Nu au nicio variantă, din cauza faptului că Guvernul nu îşi face treaba. Am fost foarte revoltat când am văzut că de fapt în buget nu sunt bani pentru centură. Ce aveţi de gând cu Bucureştiul? Cât de ticăloşi să fiţi? Plecaţi din oraşul acesta, pentru că nu îl meritaţi!", a completat Robert Negoiţă.

Edilul a explicat şi problemele de pe centură. „În regim de două benzi nu avem nici măcar o treime. Măcar de ar fi toată centura aşa. Încă se circulă, măcar de ar fi fost toată aşa", a conchis Negoiţă, pentru sursa citată.

