Revenire neaşteptată în politică. Doru Ioan Tărăcilă se întoarcerea în conducerea unei organizaţii PSD

„Eu nu am plecat din PSD niciodată, am rămas membru, dar nu m-am mai implicat la nivel local, Acum am revenit în zona activă pentru a pune umărul la reconstrucţia organizaţiei PSD Călăraşi. Mă voi implica organizatoric, în plan local, nu îmi doresc nicio funcţie, nu voi candida pentru nicio funcţie, asta ca să se calmeze şi anumiţi ”prieteni îngrijoraţi”. Eu de 10 ani am revenit la bară, ca avocat, acum sunt pensionar, nu mai urmăresc funcţii. Tot ce îmi doresc este să am sănătate şi bucurii de la copiii mei“, a declarat Tărăcilă pentru stiripesurse