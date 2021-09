Reformele bat pasul pe loc, Guvernul angajează un nou val de bugetari

Guvernul are un proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, motivul fiind faptul că şi această structură, aflată sub coordonarea prim-ministrului şi finanţată prin bugetul SGG, trebuie să aibă personalitate juridică şi să fie revizuite obiectivele acesteia. Însă sub acest pretext, în proiect a fost suplimentat şi numărul de posturi la nivelul instituţiei. Astfel, dacă în forma actuală Departamentul pentru Românii de Pretutindeni are 56 de posturi, fără funcţia de demnitar şi cabinetul acestuia, în noul act normativ va avea 79 de posturi, la care se adaugă şeful noii structuri, care va avea rang de secretar de stat, precum şi un cabinet unde poate să-şi angajeze consilieri. „Personalul DRP este alcătuit din demnitari, funcţionari publici, funcţii de execuţie specifice MAE şi alte categorii de personal contractual în limita numărului maxim de posturi aprobat”, se arată în proiectul de Hotărâre de Guvern.

De altfel, tot în coordonarea prim-ministrului şi a Secretariatului General al Guvernului, condus de Tiberiu Horaţiu Gorun, a fost pus la sfârşitul lunii iulie Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, structură căreia i s-a dat personalitate juridică, însă, în acelaşi timp, i-a fost suplimentată schema de personal de la 31 la 66 de posturi, fără a lua în calcul demnitarul şi cabinetul acestuia.

MIPE se blindează cu şefi

La rândul său, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Cristian Ghinea (USR-PLUS), a anunţat că scoate la concurs 21 de posturi. La prima impresie pare că este o simplă procedură de concurs, însă o privire mai atentă ne arată că din cele 21 de posturi, 17 sunt de conducere şi doar 4 de execuţie. Din funcţiile de conducere, trei sunt pentru postul de director general, la Direcţia generală programare şi coordonare sistem (DGPCS), Direcţia generală management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR), Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene (DGATPE)), patru de director, iar restul de şef serviciu, inclusiv la Direcţia generală de management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR) şi la Biroul Corp control şi implementare strategie anticorupţie.

Pentru participarea la concursul din 9 septembrie sunt cerute studii de licenţă şi masterat, precum şi o vechime de minimum şapte ani ani în cazul directorilor şi de minimum cinci în cazul şefilor de serviciu. Leafa pentru un director este de aproximativ 16.000 de lei, conform Legii salarizării unitare, în timp ce un şef de serviciu are circa 13.500 de lei.