Răspunsul Ministerului Sănătăţii la solicitarea lui Emil Boc privind calculul incidenţei de infectare: „Eu aş pune altfel problema”

„Eu aş pune altfel problema: faptul că în cele trei judeţe se testează mai mult este, de fapt, un exemplu de grijă suplimentară faţă de populaţia din judeţele respective, pentru că este dorinţa de a vedea pe ce date stai, şi nu de a ascunde printr-o netestare corespunzătoare ceea ce se întâmplă de fapt în realitate.

Deci, aş spune că este un lucru bun că testează şi că ştiu mai corect ce se întâmplă în judeţele respective, iar pe de altă parte, faptul că sunt nevoiţi să închidă clase sau şcoli sau activitatea HoReCa este, de asemenea, din punctul meu de vedere, un motiv de grijă pentru populaţie, pentru că prin astfel de măsuri, pe care le vedem aplicate la nivel mai mic sau mai mare în toată lumea, de fapt vedem că se poate obţine o scădere şi o domolire, practic, a procesului epidemic”, a răspuns secretarul de stat, potrivit Digi 24

„Statistic, nu e corect să facem aşa ceva (să fie luate în calcul şi numărul de teste efectuate), pentru că de fapt ne interesează procentul de teste pozitive. Acolo e important şi numărul total, dar numărul îl ştim cu toţii şi dacă sunt 200 de teste pozitive sau 300, nu avem siguranţa că în populaţie sunt doar atâtea.

Nu ar fi corect să modificăm rata de incidenţă care să se aplice acestor judeţe. Din contră, ceea ce trebuie să facem - şi iarăşi este un proiect la care lucrăm şi sper să se definitiveze şi el cât mai repede - ar fi să se crească accesul populaţiei pentru testare, pentru că e important să testăm, e important să raportăm ce avem pozitiv, pentru că atunci putem trage nişte concluzii corecte”, a arătat Andreea Moldovan.

„Acum o spun cu responsabilitate maximă. Am atras atenţia de atâtea ori, dar din nefericire nimic nu se întâmplă. Acum am ajuns cu cuţitul la os. Pur şi simplu sectoare importante ale economiei clujene sunt puse la pământ datorită faptului că nu se ponderează rata de incidenţă cu numărul de teste. Încă o dată şi a suta mia oară spun că nu e tot una să calculezi o rată de incidenţă la 2.000 de teste, sau să calculezi la 300 de teste, cum fac alţii. De asemenea, dăm o lovitură copiilor din clasele a opta şi a douăsprezecea, care la Cluj nu pot merge la şcoală, sunt din ani terminali şi e destinul lor în joc, pentru că din nou aceste criterii nu ponderează cu numărul de teste. Corect ar fi să se calculeze rata de incidenţă din numărul de teste care se fac. Acum am ajuns victima propriului succes, prin faptul că la Cluj sunt oameni mai bine înstăriţi financiar şi merg şi îşi fac teste. Eu am fost susţinătorul testării. Testarea şi respectarea regulilor sunt soluţia ideală de a ieşi din această pandemie, dar, să aplici mecanic nişte indici fără să ţii cont că în unele părţi se testează, mai puţin mi se pare greşit”, a declarat Emil Boc, la Napoca FM, potrivit Transilvania Reporter.

„Suntem corecţi, testăm, facem vaccinuri, respectăm măsuri impuse, dar la capitolul testări ajungem să punem economia pe butuci. Am cerut un singur lucru: să se coreleze nivelul de testare cu rata de infectare. Dacă testezi mai mult, să se pondereze că ai făcut mai multe teste şi de aceea rata e mai mare! Ni s-au făcut promisiuni, dar suntem cu ele în braţe. Eu cred că sunt experţi care sunt rupţi de realitate, sunt cu ochii în calculator şi nu se uită cu un ochi în realitate. Realitatea din ecran e diferită de cea din viaţa reală. Să nu omoare economia, până nu e prea târziu!”, a clarificat edilul Clujului.

Solicitări similare au făcut primarii din Timişoara şi Alba Iulia.