Raluca Turcan: Mulţi oameni politici au spus că vor alegeri în două tururi, dar când să voteze în Parlament îşi aminteau că mai există o comisie blocată

"Ne-am angajat că vom reveni la alegerea primarilor în două tururi. Este o măsură care o fost blocată de doi ani de zile în Parlamentul României şi care a fost înconjurată de foarte multă ipocrizie politică pentru că mulţi oameni politici au spus că vor alegeri în două tururi, dar când să voteze în Parlament îşi aminteau că mai există o comisie blocată şi nefuncţională la care trebuie trimisă legea pentru o analiză mai amănunţită, eventual îngropată şi uite aşa am ajuns în apropierea laegerilor locale cu o lege pe care oameni o vroiau şi noi ne-am asumat acest lucru. Ne-am pus mandatul pe masă pentru a ajunge la această decizie”, a declarat vicepremierul Raluca Turcan, joi seara, la Digi 24.

Întrebată de ce vine abia acum această lege, Turcan a explicat că ”acesta a fost calendarul”.

"Acesta a fost calendarul dat de evenimentele la care am fost cu toţii martori. Adică a căzut un Guvern, am investit un nou Guvern, un nou Guvern care a trebuit să încheie o mare parte din prostiile făcute de fosta guvernare, să pregătească financiar un nou an, să încerce dezbaterea politică în Parlament şi acum, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru alegerile locale, am considerat că e momentul care poate să ne conducă la schimbarea variantei de alegeri a primarilor în două tururi”, a spus Turcan.

Raluca Turcan a fost întrebată şi de reproşul PSD că modificarea legii electorale vine înaintea alegerilor locale.

"Cei care reproşează au avut cel puţin doi ani înainte pe un proiect de lege existent în Parlament să o facă mai din timp sau puteau să o facă pe un proiect pe care să îl iniţieze. Aşadar, cine reproşează lucrul acesta practic are un discurs dublu. Suntem într-un proces care este parlamentar pentru că angajarea răspunderii, chiar dacă Guvernul îşi pune mandatul pe masă, reprezintă o procedură parlamentară, suntem într-un proces despre care am vorbit, pentru care am solicitat partidelor să urgenteze procedurile parlamentare şi într-un proces, de asemenea, perfect legal. Nu există în momentul de faţă niciun articol, text, recomandare de lege, care să înterzică această decizie pe care am luat-o noi astăzi”, a spus Raluca Turcan.

Despre anunţul senatorului PSD Titus Corlăţean, potrivit căruia Consiliul Europei a început o monitorizare a guvernului român în legătură cu această modificare, prim-vicepreşedintele PNL a răspuns că "este un politicianism ieftin, adică în primul rând, Consiliul Europei are mecanismul lui prin care să monitorizeze ceea ce se întâmplă din punct de vedere electoral şi în principal această instituţie funcţionează atunci când democraţia este slăbită şi pusă în pericol. Ori această procedură de alegere a primarilor în două tururi dă drepturi mai multe, întăreşte democraţia, apropie alesul de alegător. Aşadar, nu există niciun fel de justificare pentru un astfel de demers”.

Raluca Turcan a recunoscut că a fost în 2011 pe lista cu parlamentari care au votat pentru introducerea votului uninominal la alegerile locale şi că a votat favorabil, aşa cum a subliniat Marcel Ciolacu, preşedintele PSD.

"Aşa este, doar că domnul Ciolacu a avut o scăpare de matematică. A spus că mi-am schimbat opinia cu 360 de grade. Poate că ar fi trebuit să evalueze un pic cum e cu gradele cercului. Însă niciodată nu m-am dezis de decizii politice la care am fost parte sau voturi pe care le-am dat. Dacă la un anumit moment s-a optat pentru această variantă de un singur tur şi aduceţi-vă aminte că era o procedură care putea să conducă... contextul politic atunci era de acaparare a puterii de către PSD, oarecum o situaţie similară cu ce se întâmplă acum. Putea să fi dus la scoaterea baronilor roşii din administraţie, nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au existat derapaje, în timp, din nefericire, prin alegerea primarilor într-un singur tur şi eu cred că un om politic, dacă sesizează că o decizie nu şi-a atins scopul, dacă o decizie poate fi îmbunătăţită, mai ales dacă ea e în acord cu ceea ce cer foarte mulţi oameni şi astăzi toate sondajele arată că 78% din populaţia României şi-ar dori alegerea primarilor în două tururi, să nu persevereze într-o greşeală, ci dimpotrivă, să corecteze o măsură pe care a luat-o”, a declarat vicepremierul.

Întrebată, de asemenea, dacă PSD ar pierde primari dacă se vor alege într-un tur, Turcan a făcut referire la situaţia din 2012.

"Da, atunci se intenţiona, îmi aduc aminte perfect contextul, se intenţiona schimbarea legislaţiei electorale şi se mergea pe principiul aceleiaşi formule de alegeri la primari ca la preşedinţii de consilii judeţene. Doar că la preşedinţii de consilii judeţene nu s-a mai întâmplat, alegerea preşedinţilor de consilii judeţene din rândul consilierilor a rămas ca procedură de bază şi funcţională, în foarte multe locuri, pentru că nu există fracturi între preşedintele de consiliu judeţean şi funcţionarea CJ prin majoritate, în timp ce schimbarea procedurii de vot la primărie a dus de multe ori la blocaje, pentru că primarul era ales, cum a fost cazul, cu 14% dintre alegătorii unei comunităţi, consiliile locale funcţionează pe bază de majoritate şi existau fracturi uriaşe între primari şi consilii. Atunci s-a dovedit că nu a fost cea mai bună variantă. E evident pentru toată lumea”, a spus vicepremierul.

Raluca Turcan a mai fost întrebată din cauza cui nu s-a dovedit o variantă bună, ea răspunzănd că nu îşi mai are rostul o evaluare.

"Are rost acum să evaluezi din ce cauză? Cert este că uneori poţi să iei o decizie cu elementele pe care le ai în spate şi care să nu-şi dovedească viabilitatea. Un om politic care face politică de ani de zile, de aproape 20 de ani, n-a avut întotdeauna deciziile perfecte şi n-a fost parte la deciziile perfecte. De aceea, eu cred că suntem datori să nu perseverăm într-o greşeală şi de fiecare dată să fii cu mintea şi cu urechea deschisă spre ceea ce aşteaptă oamenii de la tine”, a spus Turcan.