PSD şi USR pun condiţii grele pentru susţinerea noului Guvern: creşteri de salarii, pensii şi alocaţii vs. modificarea noului PNDL şi depolitizarea CA-urilor

PSD şi AUR iau avânt, PNL şi USR, în cădere liberă

Declanşarea crizei politice a dus la o creştere a PSD şi a Alianţei pentru Unirea Românilor în ritm accelerat, în timp ce PNL şi USR resimt din plin faptul că sunt responsabili pentru instabilitatea politică, după cum arată ultimul sondaj al INSCOP Research, realizat la comanda think thank-ului Strategic Thinking Group. Realizat prin metoda interviurilor telefonice în perioada 15-27 septembrie, pe un eşantion de peste 1.000 de persoane, cercetarea INSCOP Research arată că PSD a ajuns la 35,4%, în timp ce la sondajul din iunie, social-democraţii aveau o intenţie de vot de 30,2%. AUR are o creştere de trei procente, de la 14,2% la 17,1%, ceea ce înseamnă că partidul condus de George Simion este aproape de a-şi dubla scorul de la parlamentare (9,8%). Pe de altă parte, PNL a scăzut în intenţia de vot de la 26,6% la 21,9%, adică o diferenţă de 4,7 procente. Şi USR a ajuns sub pragul de 10%, fiind creditat cu o intenţie de vot de 9,8%, cu 4,4% mai puţin faţă de sondajul din luna iunie. Practic, USR a ajuns la un scor similar celui pe care îl avea în 2016, la alegerile parlamentare.