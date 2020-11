PSD curtează USR-PLUS pentru formarea unui Guvern după alegeri. Răspunsul lui Dacian Cioloş

Întrebat, la DC News, cum vede rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie, Ciolacu a răspuns: "Sunt optimist şi cred că PSD o să fie primul partid după vot. PNL va fi al doilea partid, aşa consider eu, apoi USR, la mare distanţă, chiar dacă acum se vehiculează anumite lucruri. Noi am luat hotărârea de a nu mai face sondaje de opinie o perioadă, mergem pe sistemul cu focus grupuri şi să vedem ce îi interesează mai mult pe români, nu neapărat scorurile electorale ale partidelor".



El a afirmat că, dacă PSD va ieşi pe primul loc la alegerile din 6 decembrie, dar nu va avea majoritate parlamentară, va negocia cu celelalte partide, cu excepţia PNL, pentru obţinerea acesteia cu scopul de a intra la guvernare. „Vom negocia crearea unei majorităţi. De ce am făcut un program de guvernare? Avem soluţiile necesare de a intra la guvernare. Vom vedea cum va arăta viitorul Parlament, ce partide vor avea reprezentanţi şi vom intra în negocieri şi în discuţii, mai puţin cu PNL", a explicat preşedintele PSD.

Replica a venit de la copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. „Înţeleg că există interpretări cum că domnul Ciolacu a zis că nu exclude un vot în viitorul Parlament pentru un guvern condus de mine. Răspunsul meu e simplu. Nu mă interesează părerea PSD şi a domnului Ciolacu, pentru că nu avem niciun gând de a colabora politic cu acest partid care a făcut atât de mult rău României. Şi, ca să fie clar, nici nu vom avea nevoie de PSD", a scris Cioloş, pe Facebook.