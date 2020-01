PSD: Comisia de la Veneţia a confirmat că va analiza şi va emite o opinie oficială cu privire la intenţia Guvernului PNL de a modifica sistemul electoral

„Într-un răspuns la scrisoarea preşedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, în care era semnalată încălcarea de către puterea politică de la Bucureşti a standardelor de bună practică în materie electorală, Comisia de la Veneţia a confirmat că va analiza şi va emite o opinie oficială cu privire la intenţia Guvernului PNL de a modifica sistemul electoral din România cu mai puţin de un an înainte de alegeri”, a transmis, vineri, PSD, printr-un comunicat de presă.Social-democraţii citează, în document, răspunsul primit de la preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio, la la scrisoarea preşedintelui PSD: ”Vă mulţumesc pentru informaţiile oferite cu privire la modificările propuse în privinţa legislaţiei electorale din România. După cum ştiţi, Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a solicitat o opinie asupra modificărilor vizate asupra legislaţiei electorale. În calitate de preşedinte al Comisiei de la Veneţia, nu mă voi pronunţa asupra fondului înainte de adoptarea unei opinii oficiale”.PSD susţine că „demersurile Guvernului PNL de a modifica legislaţia electorală pentru alegerile locale cu mai puţin de un an înainte de organizarea scrutinului a generat îngrijorări la nivelul Comisiei de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei”, care a decis, cu 26 voturi „pentru” şi doar 3 „împotrivă”, să sesizeze Comisia de la Veneţia pentru a analiza situaţia din România.„Conform «Codului bunelor practici în materie electorală», elaborat de Comisia de la Veneţia, «elementele fundamentale ale dreptului electoral şi în special sistemul electoral propriu-zis (adică inclusiv numărul de tururi de scrutin şi modul de atribuire a mandatelor – n.n.) (...) nu ar trebui să poată fi amendate cu mai puţin de un an înainte de alegeri»”, a mai transmis PSD.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, în scrisoarea trimisă, în 14 ianuarie, oficialilor europeni, despre faptul că ”forţele politice care guvernează în prezent România doresc să impună modificări structurale, de amploare, asupra sistemul electoral”.„Partidele care guvernează în România abuzează astfel de mandatul limitat dat de Parlament şi întreprind demersuri care riscă să afecteze încrederea în democraţia românească şi statul de drept”, arată Ciolacu în scrisoare.