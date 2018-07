Prima reacţie a lui Daea, după declaraţia despre porci şi Auschwitz: Îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!

Petre Daea spune că în sufletul său este „foarte multă durere” şi că a vrut „doar să descrie momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii, cât şi cei care gestionează această criză".

„Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească şi sper să fiu înţeles!”, a transmis Petre Daea printr-un comunicat de presă transmis joi de Ministerul Agriculturii.

Instituţia precizează că ministrul Petre Daea îşi cere scuze public pentru aceste declaraţii.

Petre Daea a susţinut marţi seară la Antena 3 că porcii infestaţi trebuie incineraţi, afirmând că este "o muncă extraordinară, ca la Auschwitz".„"Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente, singura metodă este sacrificarea. Porcii se incinerează, este o muncă extraordinară. Acolo este ca la Auschwitz. Efective de porci care se asomează, trec în partea cealaltă şi se pun pe foc, o fac medicii veterinari care sunt la limita rezistenţei, să stai cu 2000- 3000 de porci care trebuie sacrificaţi zilnic", a spus ministrul Petre Daea.