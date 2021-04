Prima reacţie a lui Adrian Wiener, posibil înlocuitor al lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii: O responsabilitate uriaşă

Adrian Wiener, medic de profesie, a declarat pentru „Adevărul” că decizia privind posibila sa numire la Ministerul Sănătăţii trebuie luată la nivelul conducerii structurilor partidelor.

„Decizia trebuie luată la nivelul conducerii structurilor partidelor şi nu pot să fac parte din ele, cred că de acolo ar trebui să luaţi informaţia”, a spus deputatul USR.

Întrebat de „Adevărul” dacă este dispus să - şi asume un asemenea mandat, Adrian Wiener a răspuns: „E o responsabilitate uriaşă şi decizia trebuie luată în comun, trebuie să existe suport, să existe comunicare şi în interiorul Coaliţiei, nu depinde doar de mine”.

Deputatul USR Adrian Wiener este una dintre opţiunile Alianţei USR PLUS pentru postul de ministru al Sănătăţii, după demiterea lui Vlad Voiculescu. Surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro că USR îl susţine pe Adrian Wiener, pentru a prelua Ministerul Sănătăţii. Soluţia nu este însă acceptată de cei de la PLUS, care consideră că acest post le revine, ca urmare a discuţiilor din alianţă.

PLUS nu are însă, pentru moment, nicio nominalizare pentru Ministerul Sănătăţii.