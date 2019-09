Preşedintele AEP susţine reducerea numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor la orice tip de alegeri

”Propunerea este ca pentru viitor să schimbăm aceste reguli cu listele de susţinători (...) Trebuie găsite soluţii ca în alte state, cu altă experienţă democratică decât noi, şi să nu mai punem un candidat în ipostaza în care se trezeşte că a luat de bună credinţă ce i-au prezentat nişte oameni care-l ajută, care l-au susţinut să strângă aceste semnături, şi uitaţi-vă, ajunge să constate pe propria piele că ce a prezentat reprezintă un posibil fals şi o posibilă infracţiune. Cum există state în care sunt liste de susţinători, se numesc iniţiative civice, vin cu o susţinere de iniţiativă într-un număr mai restrâns, câteva mii de astfel de semnături, dar se prezintă cu această susţinere la sediul partidului şi paridul le are pe toate şi le depune original la depunerea candidaturilor, am fost în misiuni de observare a alegerilor şi am constatat că astfel de lucruri funcţionează”, a afirmat preşedintele AEP miercuri seară, la Realitatea TV.

Acesta a precizat că ”la toate tipurile de alegeri trebuiesc eliminate aceste liste de susţinători”.

Preşedintele AEP a declarat că în opinia sa la alegerile prezidenţiale a fi suficiente liste cu 20.000 de semnături de susţinere.

„Eu cred că zece la sută din cât este acum ar fi suficient astfel încât să ne asigurăm că toţi candidaţii care vor să intre în competiţia electorală să fie pe bune. Cred eu că nu va fi o inflaţie (de candidaţi – n.r.)”, a menţionat acesta.

În ceeea ce priveşte numărul candidaţilor la alegerile prezidenţiale din acest an, Mituleţu-Buică a spus că „cel mai probabil vor fi 17”.

Mituleţu-Buică a dat, de asemenea, exemplul alegerilor locale, unde este nevoie de semnături care să totalizeze 1% din numărul locuitorilor cu drept de vot sau cel puţin o sută de semnături, acesta arătând că sunt localităţi izolate, cu doar 50 de locuitori, în cazul cărora AEP a trebuit să „dea interpretare la Biroul Electoral Central” pentru ca dosarele pentru alegerile locale să poată fi depuse.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a arătat, de asemenea, că funcţionarii AEP au identificat liste de semnături de susţinere pe care scria, pe verticală, din literele care formau CNP-urile susţinătorilor, mesajul „Blestemată ziua în care m-am apucat să strâng aceste semnături”.

„Cel care a încercat să facă asta, sau să-i facă candidatului asta...întotdeuna îţi baţi joc de tine”, a opinat preşedintele AEP cu privire la această situaţie.

BEC a validat 14 candidaturi pentru alegerile prezidenţiale şi a respins trei.

În plus, BEC a transmis că va sesiza organele de urmările penală, întrucât au fost identificate similitudini la multe dintre semnăturile de susţinere prezentate de opt dintre candidaţi.

Este vorba despre candidaturile depuse de Viorel Cataramă - Partidul Dreapta Liberală, Miron Cozma - candidat independent, Maria Minea - Partidul Românilor Patrioţi de Pretutindeni, Cătălin Sorin Ivan - Partidul Alternativa Pentru Demnitate Naţională, Sebastian Constantin Popescu - Partidul Noua Românie, Alexandru Cumpănaşu - candidat independent, Ninel Peia - Partidul Neamul Românesc, Bobby George Marius Păunescu - candidat independent.

