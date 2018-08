Ponta, despre Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov: Ori oamenii aceştia iau aceleaşi droguri ori mint de îngheaţă apele şi îşi bat joc de toată lumea

"Dimineaţa am aflat că pe Vâlcov a vrut să îl racoleze KGB în 2015 (de faţă cu patronul de la “Phoenicia” la care stătea Dragnea la hotel în Năvodari în 2017) / seara am aflat că pe Dragnea vrea să îl asasineze Soros-când l-a trimis Băsescu de la PD ştia el că doar aşa distruge PSD!!! Ori oamenii aceştia iau aceleaşi droguri ori mint de îngheaţă apele şi îşi bat joc de toată lumea / sau cred că scăpa de închisoare şi merg la ospiciu? Când îl văd aşa verde la faţă pe Dragnea îmi este teamă că prima variantă este cea adevărată! În ambele situaţii notă de plată va fi achitată de România!", a scris pe Facebook fostul premier Victor Ponta.



De asemenea, Ponta comentează afirmaţia lui Liviu Dragnea potrivit căreia George Maior ar fi implicat în proiectul Pro România, formaţiunea fondată de fostul premier, şi spune că fostul director al SRI "îşi merită toate jignirile şi minciunile cu care îl împroaşcă Dragnea cât timp nu ripostează la aceste mizerii".



"Am văzut că Dragnea a reluat prostia cu George Maior care a făcut ProRomania (de la Washington) /cred că Maior îşi merită toate jignirile şi minciunile cu care îl împroaşcă Dragnea cât timp nu ripostează la aceste mizerii (şi tace cum tăcea când se ruga Dragnea de el să îi angajeze tânăra iubită la SRI sau când se milogea să îl ducă la Washington să facă poze cu oficiali americani) nu are de ce să se plângă!", adaugă Victor Ponta.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut, marţi seara, la Antena 3, că în aprilie 2017 a fost o tentivă de ucidere a sa, spunând că au fost patru străini care au stat trei săptămâni aici, plătiţi de ”un om foarte celebru din lume”. Dragnea a declarat că ştie că a fost şi o anchetă.



Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a susţinut într-un interviu pentru DC News că în anul 2015 i s-a propus, "pe linia Guşă -KGB" să trădeze PSD şi i s-a oferit funcţia de premier, spunând că "s-a dorit să fie racolat de KGB", dar a refuzat.