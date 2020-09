PNL şi USR-PLUS au semnat Angajamentul pentru Bucureşti. Nicuşor Dan: Este un semnal de respect pentru bucureşteni

Nicuşor Dan a declarat, înainte de semnarea Angajamentului, că acesta reprezintă un semn de responsabilitate pentru ceea ce ar trebui să devină Bucureştiul.



"Lansăm azi şi semnăm azi Angajamentul pentru Bucureşti împreună cu liderii naţionali ai PNL şi USR - PLUS şi împreună cu liderii municipali ai PNL şi USR - PLUS. Semnarea acestui angajament este un semnal de unitatea dreptei, este un semnal de respect pentru bucureştenii care ne-au cerut asta pentru a scăpa de administraţia PSD şi este mai ales un semnal de responsabilitate pentru ceea ce trebuie să devină Bucureştiul. Este un angajament pe care şi-l iau trei partide PNL, USR-PLUS, sau două, după fuziune, prin liderii lor naţionali şi liderii lor municipali. Bucureştiul are nevoie de această unitate pentru că problemele Bucureştiului sunt complexe şi nu pot să fie rezolvate decât prin colaborarea primarului general, a primarilor de sector, al consiliilor general şi locale împreună cu Guvernul României”, a declarat candidatul PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, cu acest prilej, că cele mai importante formaţiuni politice se angajează prin acest proiect să oprească declinul Capitalei şi să scoată Bucureştiul din improvizaţie.



"Astăzi semnăm un angajament pentru bucureşteni. Este un moment extrem de important, liderii celor mai credibile, moderne, formaţiuni politice din Bucureşti şi de la nivel naţional se angajează într-un proiect vital pentru Bucureşti. Liderii USR - PLUS şi liderii Partidului Naţional Liberal se angajează să îl sprijine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei pe cei şase candidaţi la primăriile de sector (…) De asemenea, se angajează într-un proiect de importanţă vitală pentru Bucureşti, să oprească declinul, se oprească prăbuşirea, să scoată Bucureştiul şi administraţia Bucureştiului din improvizaţie, din nemişcare şi dintr-o risipire deşănţată a banului public, în cheltuieli care nu au niciun efect benefic pentru Bucureşti”, a afirmat Orban.



Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că după patru ani de administrare PSD a fost suficient ca aceste partide să înţeleagă faptul că susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei în acest moment e mai mult decât un obiectiv politic, e o urgenţă pentru Bucureşti.



“Probabil unii dintre dumneavoastră vă mai amintiţi, nu e prima dată când îl susţin pe Nicuşor Dan pentru Primăria Capitalei. Am făcut-o şi în 2016, dacă ţineţi minte, atunci când Nicuşor Dan se prezenta candidat la Primăria Capitalei sub sloganul <<Acum aveţi cu cine>> Mă bucur însă că de data asta avem această echipă care îl susţine pe Nicuşor. Nu a fost cazul atunci, din păcate, însă iată că după patru ani de administrare PSD a fost suficient să înţelegem că susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei în acest moment e mai mult decât un obiectiv politic, e o urgenţă pentru Bucureşti pentru că Bucureşti, administraţia Capitalei, se scutură din toate încheieturile în ultimii ani şi în ultimele săptămâni, ultimele zile”, a declarat Dacian Cioloş.



Liderul USR, Dan Barna, susţine că acest proiect este o garanţie că Nicuşor Dan va primi tot sprijinul de care are nevoie pentru a duce la îndeplinire toate proiectele pentru Bucureşti.



“După 27 septembrie acest angajament pe care îl semnăm astăzi va începe să funcţioneze pentru că acest angajament unde sunt alături candidatul, preşedinţii de partide, preşedinţii filialelor din Bucureşti, este o garanţie că putem şi vom acorda primarului Bucureştiului, Nicuşor Dan, sprijinul de care e nevoie pentru ca aceste proiecte despre care vorbeşte deja de luni de zile, de ani de zile, devin realitate şi spun asta pentru că echipa pe care o prezentăm este cea mai bună garanţie că aceste proiecte pot să fie realitate pentru că ceea ce vedeţi aici, echipa Nicuşor Dan primar – Vlad Voiculescu viceprimar, Claudiu şi Violeta care vor asigura sprijinul politic la nivelul municipiului pentru a dovedi că parteneriatul USR-Plus, PNL la nivelul Bucureştiului este nu doar o promisiune electorală, ci este un mecanism prin care noi avem încredere cu adevărat că Bucureştiul se poate schimba, că putem vorbi fără să ne fie teamă de un nou Bucureşti”, a afirmat Dan Barna.



În angajamentul semnat de Nicuşor Dan şi de liderii PNL, USR şi PLUS, se menţionează că, în ultimii patru ani ai mandatului PSD-Firea, Capitala a devenit fieful grupurilor de interese.



“În cei patru ani ai mandatului PSD-Firea, Capitala noastră a devenit fieful grupurilor de interese şi locul cheltuielilor nesăbuite. Capitala noastră a fost abandonată şi jefuită sistematic, iar acest dezastru poartă amprenta PSD şi a primarului în funcţie. Avem acum, după patru ani de administraţie incompetentă a PSD, un oraş în faliment, sufocat de corupţie şi poluare, cu traficul şi conturile blocate, fără apă caldă vara şi fără căldură iarna”, se arată în Angajamentul pentru Bucureşti.



Reprezentanţii partidelor semnatare ale acestui document se angajează să acţioneze unitar pentru Bucureşti.



“Ne-aţi cerut să renunţăm la orgolii, să acţionăm unitar pentru Bucureşti oriunde avem reprezentanţi, în Consilii locale şi în cel General. Ne angajăm să rămânem uniţi şi să punem mai presus de orice trei lucruri: Legea, Cetăţeanul şi Faptele!”, a mai precizat sursa citată.



Semnatarii documentului se angajează să construiască un oraş în care oamenii se mişcă mai bine, respiră mai bine şi câştigă mai bine.