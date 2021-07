PNL stă pe un butoi de pulbere

„Partidul Naţional Liberal nu este o dictatură şi vă rog pe toţi aceia care sunteţi sunaţi de fiecare dată şi ameninţaţi să ieşiţi public şi să spuneţi. Pentru că, dacă se întâmplă aşa ceva, nu ne face cinste nouă”, a afirmat în faţa membrilor PNL Sector 4 Florin Cîţu. Premierul a dat şi exemplul lui Pavel Popescu, reales preşedinte al organizaţiei de la Sectorul 4, care a avut „curajul să stea drept şi să nu răspundă ameninţărilor”. Şeful Guvernului nu a uitat să-l taxeze pe Orban şi pentru comportamentul unor apropiaţi, care la începutul lunii iunie îi jigniseră pe cei care au mers alături de Cîţu: „Ludovic, te rog, să condamni şi tu pe acei colegi ai noştri care îşi fac propriii colegi lichele, trădători şi programează emisiuni la televizor şi aşa mai departe în care să îi denigreze”, a conchis premierul.

Replica a fost dată de Ludovic Orban chiar de faţă cu oponentul său din cursa pentru şefia PNL. „E o glumă. Cred că în puţine perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta şi că nimeni nu păţeşte nimic. Deşi am fost sac de box pentru mulţi dintre colegii mei, am mers mai departe”, a transmis liderul PNL.

Alegeri păzite

Pe de altă parte, neîncrederea între tabere a fost vizibilă la alegerile pentru Sectorul 4, Pavel Popescu, şef interimar al filialei şi organizator al scrutinului, angajând o firmă privată de pază care să controleze accesul în curtea unde au avut loc alegerile, dar şi transparenţa competiţiei. Iar zelul agenţilor de pază a dus nu doar la contre între aceştia şi membrii de partid ai taberei Orban, ci şi la scoaterea şefului PNL de pe scenă în forţă. Înainte de începerea votului, agenţii firmei de pază i-au zis lui Orban să iasă de pe scena amplasată în curtea sediului central al partidului, iar preşedintele liberal i-a întrebat dacă ştie cu cine vorbesc, fără a se grăbi să meargă la locul său din public. Răspunsul a fost scurt: „Nu ne interesează!”. Aşa că „l-au ajutat” să se dea jos de pe scenă, ceea ce a inflamat spiritele.

Scandal la Timişoara şi la Sectorul 2

Momente tensionate au fost şi la Timişoara, unde la alegerile pentru şefia organizaţiei locale au venit circa 200 de persoane care nu erau pe convocator, a dispărut ştampila organizaţiei şi s-a ajuns la chemarea poliţiei pentru a restabili ordinea. Şeful CJ Timiş, Alin Nica, a pus scandalul din interiorul organizaţiei judeţene pe seama lui Ludovic Orban, în timp ce preşedintele partidului i-a cerut demisia, pentru că responsabilitatea organizării alegerilor a fost a lui Nica.

Schimburi de replici şi îmbrânceli între reprezentanţii celor două echipe au fost şi la alegerile din Sectorul 2, acolo unde a fost aleasă şefă Monica Anisie.