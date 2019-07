PNL merge tot pe mâna „dinozaurilor“ la BNR. Eugen Nicolăescu, susţinut pentru un nou mandat. Critici din interiorul partidului

Totuşi, nu toţi liberalii sunt de acord cu această decizie. Deputatul Florin Roman a exlicat pe Facebook că nu a votat propunerea lui Eugen Nicolăescu deoarece acesta din urmă nu l-ar fi ajutat cu o solicitare transmisă în timpul moţiunii de cenzură din noiembrie 2017.



„Nu am votat azi propunerea de numire a lui Eugen Nicolăescu la BNR pentru un nou mandat. Am explicat colegilor că la moţiunea de cenzură în care am pus alimentele pe pupitrul parlamentului, am solicitat sprijinul viceguvernatorului propus de PNL în privinţa cuantumului ratelor plătite de un român cu credit la bancă. Dl Eugen Nicolăescu nu s-a deranjat la momentul respectiv. Nici eu nu m-am deranjat azi să-l votez”, a declarat Florin Roman.

De cealaltă parte, coaliţia PSD-ALDE îl va susţine pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la şefia Băncii Naţionale. Decizia a fost luată azi de Viorica Dăncilă şi Călin Popescu Tăriceanu. Senatorii PSD, s-au opus în primă fază, dar s-au răzgândit, după ce liderul revoltei, Şerban Nicolae, a pierdut clar la Congres în faţa Viorică Dăncilă, susţin surse politice pentru Adevărul. Votul pentru Mugur Isărescu e programat miercuri.



Pentru Consiliul de Administraţie, PSD îi va propune pe actualul prim-viceguvernator al instituţiei, Florin Georgescu şi pe membrul Gheorghe Gherghina, potrivit unor surse Mediafax. USR îl va propune pe actualul director de investiţii al fondului de pensii private NN Pensii, Cristian Popa, iar UDMR merge pe mâna economistului Bálint Csaba.



„Da, susţinerea este pentru Mugur Isărescu. În acelaşi timp, PSD va avea postul de prim-viceguvernator, viceguvernator şi un alt post în executiv. Florin Georgescu, Leonard Badea sunt propunerile PSD”, a anunţat azi Viorica Dăncilă.

În noul Consiliul de Administraţie, PSD va face patru numiri, ALDE una, PNL două, iar USR una.

Actuala conducere a BNR:

Guvernator - Mugur Isărescu

Prim-viceguvernator - Florin Georgescu

Viceguvernator - Eugen Nicolăescu

Viceguvernator - Liviu Voinea

Membru - Marin Dinu

Membru - Daniel Dăianu

Membru - Gheorghe Gherghina

Membru - Ágnes Nagy

Membru - Virgiliu Stoenescu



