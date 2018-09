PMP, în moţiunea de cenzură: „Acţiunile sau inacţiunile Cabinetului Dăncilă din vara acestui an ar putea arunca România în haos”

Parlamentarii PMP spun că niciodată nu s-a întâmplat, până la prim-ministrul Viorica Dăncilă, ca un executiv să facă mai mult rău românilor, arătând că această vară a fost marcată de două evenimente care vor fi consemnate ca puncte de cotitură în istoria României: reprimarea violentă a protestelor din 10 august şi instalarea în România a pestei porcine africane, evenimente care demonstrează deteriorarea democraţiei şi a calităţii guvernării în România.

Moţiunea de cenzură a PMP, anunţată luni în plenul Camerei Deputaţilor de către Eugen Tomac, se intitulează Guvernul Dăncilă, între reprimarea protestatarilor şi uciderea porcilor, iar parlamentarii formaţiunii spun că "niciodată nu s-a întâmplat, până la prim-ministrul Viorica Dăncilă, ca un executiv să facă mai mult rău românilor".

"România a trecut prin momente dificile din 2016 încoace, în timpul celor trei guverne PSD-ALDE, dar acţiunile sau inacţiunile Guvernului Dăncilă din vara acestui an ar putea arunca România în haos. Niciodată nu s-a întâmplat, până la doamna prim-ministru Dăncilă, ca un executiv să facă mai mult rău românilor, adică în timp ce membrii cabinetului erau plecaţi în vacanţă faţă de perioadele în care aceştia erau în exerciţiul funcţiunii. Vara anului 2018 a fost marcată de două evenimente care vor fi consemnate ca puncte de cotitură în istoria României: reprimarea violentă a protestelor din 10 august şi instalarea în România a pestei porcine africane. Împreună, cele două întâmplări demonstrează deteriorarea democraţiei şi a calităţii guvernării în România. Liderul principalului partid de guvernământ, Liviu Dragnea, mizează pe o strategie de diluare a responsabilităţii, aruncând vina pe „Acarul Păun” de la Prefectură şi Jandarmerie, în cazul protestelor, sau pe forţe oculte, provenite din Rusia sau chiar din UE, în cazul pestei porcine africane. Cum aproape toţi membrii Guvernului Dăncilă, inclusiv prim-ministrul şi ministrul de interne, au plecat în concediu de odihnă de teama aşa-zisei „lovituri de stat” ce urma să fie orchestrată în 10 august, nu mare ar fi mirarea să aflăm că, până la urmă, Petre Daea, ministrul Agriculturii, ar fi ordonat jandarmilor să folosească gazele lacrimogene şi să intervină cu violenţă asupra manifestanţilor paşnici pentru a stabili ordinea publică. La fel cum ne aşteptăm să ni se spună că de extinderea catastrofală a epidemiei de pestă porcină africană în ţara noastră ar fi responsabil Nicolae Burnete, fostul ministru al Cercetării şi Inovării, proaspăt demisionar, care nu a reuşit să descopere un vaccin salvator, cu care să revoluţioneze medicina veterinară", se arată în textul moţiunii de cenzură.

Parlamentarii PMP spun că situaţia politică, economică şi socială din România s-a degradat grav, că o guvernare iresponsabilă a generat o permanentă conflictualitate, incapacitate managerială, şi i-a ostilizat pe români, i-a radicalizat şi îndreptat pe unii împotriva celorlalţi, tocmai în anul aniversar al unirii naţiunii române, al Centenarului Marii Uniri.

Ei mai arată, în textul moţiunii, că Guvernul Dăncilă trebuie să plece pentru că a demonstrat, zi de zi, că îşi bate joc de România şi de români, fiind preocupată doar de aservirea Justiţiei şi a tuturor instituţiilor statului de către puterea politică, precum şi de modificarea legislaţiei, care ajunge să-i protejeze prioritar pe infractori.

"Astăzi, nici măcar nu vorbim doar despre deprecierea situaţiei economice a României, ci, în ansamblu, despre măsurile populiste care ne expun şi mai mult în faţa unei posibile crize economice. Suntem conştienţi că se repetă scenariul din perioada 2007-2008 (guvernarea Tăriceanu) – cu un deficit bugetar mare, cheltuieli nejustificate, investiţii puţine, inflaţie astronomică, bulă imobiliară şi supraexpunere în ceea ce priveşte creditarea. De această dată nu numărăm virgule, ci animale sacrificate şi fermieri împinşi la faliment de pesta porcină africană, aflaţi la limita supravieţuirii. Nu numărăm greşeli gramaticale, incoerenţă sau greşeli de exprimare, ci victime ale represiunii violente a Jandarmeriei din 10 august 2018. Pe acest tip de numărătoare, fără nicio îndoială ar trebui să plecaţi cât mai curând de la Palatul Victoria", mai menţionează PMP în textul moţiunii de cenzură.

Ei mai spun că incompetenţa şi neputinţa Cabinetului Dăncilă au aruncat România în cea mai mare criză cu care agricultura românească s-a confruntat după cel de-al Doilea Război Mondial şi că în cazul epidemiei de pestă porcină africană, nici Grindeanu, nici Tudose, nici Dăncilă, nici ANSVSA (aflată în subordinea directă a premierului) şi nici Daea n-au făcut nimic, în afară de a ridica „habarnist” din umeri.

"Deşi primele informaţii cu privire la epidemia de pestă porcină africană erau cunoscute de autorităţile din România de aproape un an şi jumătate, statul nu a făcut nimic până când fiul lui Liviu Dragnea a reuşit să-şi vândă porcii din propria fermă. Cei care au avut informaţii din timp, au vândut suinele şi şi-au salvat afacerea. De exemplu, Romcip Salcia, ferma de creştere a porcilor aparţinându-i lui Valentin Dragnea, care avea în iulie 2017 peste 13.585 de porci, a ajuns în prezent la aproximativ 3.000 de porci, după ce, vreme de un an, a abatorizat şi vândut diferenţa. Cei care au aflat de pesta porcină pe cale oficială, ca noi toţi, din anunţurile făcute de autorităţi în iunie 2018, şi-au pus afacerile pe butuci. Carniprod Tulcea, de exemplu, avea 38.000 de porci în iulie 2017, şi-a crescut efectivele la 48.030 în iulie 2018, iar toţi porcii au fost incineraţi la ordinul autorităţilor, afacerea fiind astfel falimentată. Pesta porcină africană a fost transformată de autorităţi într-o afacere de familie. Sorin Paul Stănescu, naşul lui Dragnea Jr., vinde dezinfectanţi instituţiilor statului pentru a combate epidemia de pestă porcină africană. Principalii clienţi ai firmei acestuia sunt Direcţiile Sanitar Veterinare din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţie condusă de Geronimo Brănescu, prieten şi fost asociat cu Sorin Paul Stănescu. Pentru aceşti dezinfectanţi, „Naşul” a încasat aproape 30 milioane de Euro. Criza pestei porcine africane este cea mai bună demonstraţie a faptului că Liviu Dragnea şi acoliţii săi guvernează România în interes personal, mai precis folosesc guvernarea pentru propria lor protecţie penală şi, evident, pentru profit. De ce credeţi că nu se ia nicio măsură împotriva porcilor mistreţi, când aceştia reprezintă o cale de răspândire a focarelor de infecţie cu pestă porcină?! Pentru că Liviu Dragnea şi foarte mulţi dintre liderii actualei puteri politice deţin asociaţii şi terenuri de vânătoare care trebuie protejate, indiferent de consecinţe", mai spune PMP în moţiune.

Parlamentarii Partidului Mişcarea Populară afirmă că un guvern responsabil s-ar fi îngrijit să aloce resurse financiare corespunzătoare pentru plata la zi a despăgubirilor pentru fermierii afectaţ, dar, în loc să facă acest lucru, Guvernul Dăncilă a încercat să arunce responsabilitatea pe preşedintele României, motivând prin fals că nu poate să dispună de bani, până când preşedintele nu deblochează rectificarea bugetară.

"Stimată doamnă prim-ministru, PSD-iştii realizează şi confirmă, prin conflictul de la Neptun, că există o uriaşă problemă ca urmare a represiunii Jandarmeriei din 10 august. Este cel mai fierbinte cartof cu putinţă, pe care colegii dumneavoastră de partid şi-l aruncă de la unul la celălalt. Din păcate pentru dumneavoastră, concediul de odihnă nu vă ajută să fiţi absolvită de responsabilităţi. Cine minte? Gabriela Firea sau Carmen Dan? Dacă ştiţi adevărul despre evenimentele din 10 august şi nu îl împărtăşiţi Parchetului General şi românilor, trebuie să plecaţi din funcţia de prim-ministru. Dacă nu ştiţi ce s-a întâmplat, nici nu aveţi ce să căutaţi în această funcţie!", îi transmit parlamentarii PMP premierului Dăncilă.

Ei spun că nu se poate trece atât de uşor peste ziua de 10 august şi că, "dincolo de abuzurile Jandarmeriei, dincolo de tupeul incredibil de care a dat dovadă ministrul de Interne prin lipsa de asumare", este fundamental să aflăm cine i-a trimis în Piaţa Victoriei pe provocatori, ce cei care au oferit forţelor de ordine un pretext pentru intervenţia în forţă asupra celor care au manifestat paşnic.

"Convingerea noastră este că aceşti provocatori au fost trimişi de PSD. Ancheta trebuie să pornească din acest punct, să se afle cine a trimis provocatorii pentru că e limpede că „nevinovata” Jandarmerie a fost pregătită să lovească cu cruzime, să închidă ochii şi oprească respiraţia protestatarilor cu gaze „conforme” şi să alerge cetăţenii aflaţi în taxiuri, să brutalizeze chiar reprezentanţi ai mass-media şi cetăţeni străini, turişti prin România, că doar aşa poţi demonstra că eşti eficient, dacă loveşti fără milă, cu voie de la Prefectură! (...) Guvernul Dăncilă trebuie să plece şi fiindcă oamenii acestui guvern mint şi se contrazic reciproc. Prima dată când prefectul Capitalei a contrazis ministrul de Interne a fost pe 22 august, la ieşirea de la Parchetul General, când a declarat că n-a fost în piaţă, aşa cum au susţinut Carmen Dan şi conducerea Jandarmeriei. Mai apoi, Cliseru a corectat ora când ar fi semnat ordinul de restabilire a ordinii publice. Ministrul de Interne anuţase că prefectul „şi-a dat acordul” pentru intervenţie la ora 20:00 şi că la ora 23:11 „comandantul acţiunii ordonă intervenţia pentru restabilirea ordinii publice”. Cliseru susţine însă că a semnat ordinul după ora 24:00 şi nu spune nimic despre vreun acord dat la ora 20:00. Cum declaraţiile reprezentantului guvernului şi ale ministrului de Interne se bat cap în cap, iar doamna Dăncilă nu a făcut eforturi pentru a restabili adevărul, este evidentă o complicitate menită a muşamaliza situaţia şi a se ascunde adevărul. Am remarcat, de asemenea, şi faptul că jandarmii aveau asupra lor armament cu muniţie letală! Adică erau pregătiţi chiar să tragă, la nevoie. În asigurarea măsurilor de ordine publică la o manifestare publică, nu are ce căuta armament de război. Dar jandarmii doamnei Carmen Dan erau pregătiţi să tragă în cetăţeni. Când au intervenit în Valea Jiului, pe vremea lui Miron Cozma, jandarmii au fost bătuţi, şi chiar capturaţi de mineri. Imaginaţi-vă ce puteau face aceştia din disperare şi panică dacă aveau armament şi muniţie asupra lor... Sau dintr-o altă perspectivă sumbră, gândiţi-vă ce se putea întâmpla dacă pistolul „pierdut” în acţiune de jandarmi ar fi ajuns în mâinile unui sau unor iresponsabili participanţi la miting?! Dar dacă s-ar fi multiplicat astfel de situaţii? Aşadar, cine a decis că jandarmii trebuie să poarte asupra lor, în 10 august, armament şi muniţie letală? Am fi vrut să aflăm de la dumneavoastră, doamnă prim-ministru, cine a coordonat strategia de racolare a grupurilor violente şi de infiltrare a acestora în piaţă, cine a dat ordinul de protejare a provocatorilor, cine a dispus intoxicarea jandarmilor cu informaţii false despre uciderea colegilor lor, în ultimă instanţă cine a elaborat planul diabolic de represiune brutală a protestatarilor. Ne cutremurăm la gândul că, pentru un beneficiu politic în contul PSD, e posibil să fi fost pus la cale un adevărat masacru care, din hazard şi doar printr-un miracol, a rămas la stadiul de represiune", se mai arată în textul moţiunii de cenzură pe care PMP o va depune împotriva Cabinetului Dăncilă.

Parlamentarii PMP au un mesaj şi pentru aleşii PSD-ALDE, cărora le cer sprijinul pentru votarea moţiunii de cenzură:





"Suntem conştienţi de faptul că mulţi parlamentari ai actualei puteri se disociază de acţiunile concertate de Liviu Dragnea pentru protecţia şi profitul familiei sale şi a apropiaţilor săi. Există în PSD lideri adevăraţi, care pot să disloce suficienţi parlamentari pentru doborârea actualului Guvern al României, în vederea eliminării din vârful puterii politice a lui Liviu Dragnea, întrucât acesta a făcut destul rău ţării şi partidului său. În plus, ştim că există tensiuni reale între PSD şi ALDE, pe fondul discuţiilor referitoare la candidatul comun pentru prezidenţialele din 2019, în contextul în care Dragnea îl amăgeşte pe Tăriceanu cu o iluzorie susţinere a candidaturii celui din urmă la Cotroceni. (...) Avem şansa să reaşezăm lucrurile în matca lor firească, să le readucem românilor speranţa pentru o viaţă mai bună şi să repunem România pe o traiectorie a stabilităţii şi a bunăstării. Nu putem lăsa România, în continuare, pe mâna unor politicieni nepricepuţi, care îşi pasează responsabilităţile de la unii la alţii şi care se supun fără să clipească unui lider orbit de putere şi, în acelaşi timp, copleşit de problemele pe care le are în justiţie. Asumând şi votând această moţiune de cenzură, nu veţi face altceva decât să le garantaţi cetăţenilor acestei ţări, greu încercate de actuala guvernare, că pot să îşi exprime liber opiniile, mai mult le vom demonstra împreună că românul de rând contează şi este mai presus de noi toţi, adică de cei care-l reprezentăm instituţional. În plus, un vot pentru adoptarea acestei moţiuni reprezintă şi o asigurare pentru fermieri, în special pentru cei care cresc un porc la modul tradiţional în propria bătătură, cu privire la transferul gestionării crizei pestei porcine africane către un nou guvern cu adevărat competent şi responsabil, care poate opri extinderea acestei epidemii. Adoptarea moţiunii de cenzură reprezintă acum o obligaţie ultimativă pentru noi toţi, înainte de a fi mult prea târziu".