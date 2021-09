Orizontul unui USL 2 divizează PNL

Reacţia deputaţilor şi senatorilor liberali arată două lucruri evidente: partidul este împărţit în ceea ce priveşte calea de urmat, dar şi faptul că Ludovic Orban, considerat cu a doua şansă în lupta pentru şefia PNL, are o susţinere mult mai mare faţă de modul în care încearcă echipa Cîţu să prezinte tabloul general pentru Congresul din 25 septembrie.

Printre parlamentarii care au luat atitudine şi au spus că nu vor să audă de o posibilă înţelegere, fie ea şi tacită cu PSD, sunt Violeta Alexandru (deputat Bucureşti), Ionel Dancă (deputat Vrancea), Ion Ştefan (deputat Vrancea), Alexandru Kocsis (deputat Iaşi), Viorel Badea (senator Diaspora), Adrian Miuţescu (deputat Argeş), Laurenţiu Leoreanu (deputat Neamţ), Virgil Guran (senator Dâmboviţa) sau Constantin Şovăială (deputat Sibiu). De altfel, potrivit unei analize a „Adevărul”, Ludovic Orban se bucură de sprijinul a cel puţin un parlamentar din judeţele Arad, Argeş, Bihor, Brăila, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Diaspora, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vrancea şi Bucureşti. Aproximativ 50 de parlamentari au publicat mesaje de distanţare faţă de direcţionarea partidului spre PSD.

Avertismente privind costurile

Alexandru Nazare, fost ministru al Finanţelor, e unul dintre deputaţii care au dat tonul poziţionării anti-PSD. „2024 este mult mai aproape decât pare. Ne aşteaptă un test important cu patru rânduri de alegeri. Îi invit pe colegii care cochetează cu opţiunea unei susţineri a PSD să reflecteze bine ce spaţiu de manevră din perspectiva reformelor ar mai avea un guvern liberal în respectiva ipostază. Cum vom putea duce la îndeplinire agenda de reforme pe care ne-am asumat-o? Cu ce costuri?”, a scris pe pagina sa de Facebook Nazare.

La rândul său, deputatul Ioan Cupşa, considerat un om care transmite poziţionarea lui Ilie Bolojan faţă de evenimentele din partid, a anunţat tranşant mandatul său, ca reprezentant al Bihorului. „În calitate de deputat al PNL, am fost ales să reprezint Bihorul într-o majoritate #faraPSD. Am fost ales să sprijin dezvoltarea României astfel încât nicio regiune a ţării să nu fie lăsată în urmă. NU voi susţine şi nu voi accepta nicio alianţă cu PSD, nicio majoritate în Parlament, care să aibă in componenţă PSD, pentru că nu am uitat cum aceştia au blocat dezvoltarea României”.

În urma valului de contestare la adresa Guvernului, Biroul Politic Naţional, controlat de echipa Cîţu, a luat miercuri o decizie de necolaborare cu PSD. Votarea acestei decizii a avut drept scop calmarea spiritelor în partid, cu toate că formaţiunea stă pe un butoi de pulbere, dată fiind apropierea Congresului, dar şi criza generată de ruperea Coaliţiei.