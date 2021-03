Orban: „Rapoartele SRTv şi SRR nu aveau toate avizele”. Termenul de finalizare a raportului pentru revocarea Avocatului Poporului, prelungit

„Am stabilit două noi termene. Am constatat că rapoartele televiziunii şi radioului public nu fuseseră trimise pentru aviz la comisiile de buget-finanţe, conform procedurii legale. Adică în vechea legislatură, când birourile permanente reunite au primit raportul, nu l-au trimis decât spre comisia de cultură şi nu au sesizat avizele de buget-finanţe. Practic noi astăzi am îndreptat această eroare. Am sesizat şi comisiile de buget-finanţe pentru aviz, cu termen de 10 zile de emitere a avizului, şi comisiile de cultură au primit un nou termen de finalizare a raportului în data de 31 martie – TVR şi Radio”, a explicat Ludovic Orban, marţi, la Parlament.

Liderul PNL a adăugat că a fost prelungit şi „termenul de finalizare a raportului în comisiile juridice privitor la procedura iniţiată de revocarea Avocatului Poporului”.

Avocatul Poporului Renate Weber a afirmat, recent, că discuţiile despre revocarea sa „lovesc într-o instituţie cu un mandat constituţional, acela de a fi garant al drepturilor şi libertăţilor”.

Ea a mai declarat că că nu a văzut nişte motive reale pentru care se doreşte revocarea sa: „Au bâuguit că aşa trebuie”, a adăugat Avocatul Poporului care apreciază ca bună activitatea instituţiei.